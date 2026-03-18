Der TVB Stuttgart kooperiert ab sofort mit dem HSC Wels. Durch die Zusammenarbeit soll jungen Spielern aus Österreich der Sprung in den deutschen Spitzenhandball erleichtert werden.

Für den TVB Stuttgart geht es in der Handball-Bundesliga erst am 29. März (16.30 Uhr/Porsche-Arena) mit dem Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe weiter. Außerhalb des Feldes tut sich dennoch etwas: Zusammen mit dem österreichischen Handball-Zweitligisten HSC Wels hat sich der TVB auf eine strategische Zusammenarbeit verständigt. Ziel der Partnerschaft ist es, dass die Wild Boys den HSC Wels in seiner weiteren Professionalisierung unterstützen. Gleichzeitig soll jungen Spielern aus ganz Österreich der Sprung in den deutschen Spitzenhandball erleichtert werden. Zuletzt hat der österreichische Nationalspieler Jakob Nigg (22) beim TVB eine sehr gute Entwicklung genommen. Der gebürtige Wiener war vor der Saison vom Handballclub Fivers Margareten nach Stuttgart gekommen.

Unsere Empfehlung für Sie Linus Schmid und Max Heydecke Bundesliga, dritte Liga, Schule: Das irre Mammutprogramm der TVB-Talente Linus Schmid und Max Heydecke schaffen früher als geplant den Sprung ins Bundesligateam des TVB Stuttgart. Die 19-jährigen Abiturienten und haben ein Mammutprogramm zu bewältigen. Im Zentrum der Zusammenarbeit der beiden Clubs steht ein intensiver Know-how-Transfer in den Bereichen Sport, Marketing, Organisation und Vereinsentwicklung. Unter anderem sind gemeinsame Sichtungs- und Trainingscamps geplant, um Talente frühzeitig zu identifizieren, gezielt zu fördern und an das Niveau des deutschen Profihandballs heranzuführen.

Jakob Nigg: österreichischer Nationalspieler in Diensten des TVB. Foto: Baumann/Hansi Britsch

„Aufgrund unserer geografischen Lage im Süden von Deutschland ist der österreichische Markt für uns im Scouting, aber auch in den Bereichen Unternehmenspartnerschaften und Zuschauermarketing von großer Bedeutung. Umso mehr möchten wir uns bei den Verantwortlichen des HSC Wels für das entgegengebrachte Vertrauen bedanken“, sagte TVB-Geschäftsführer Jürgen Schweikardt und ergänzte mit Blick auf die strategische Zusammenarbeit: „Wir sehen im HSC Wels einen äußerst ambitionierten Verein mit klarer Vision. Gemeinsam wollen wir Strukturen stärken, voneinander lernen und jungen österreichischen Spielern den Zugang zum deutschen Profihandball erleichtern. Die geplanten Sichtungs- und Trainingscamps sind dafür ein idealer Baustein. Mit dem Wissenstransfer im nicht sportlichen Bereich wollen wir dem HSC Wels mit unserer Erfahrung bei ihrer Vereinsentwicklung unterstützen.“

Der HSC-Präsident Philip Pauer sagt zu der Kooperation: „Mit dem TVB Stuttgart haben wir einen Partner gefunden, der seit Jahren auf höchstem Profiniveau arbeitet und hervorragende Strukturen aufgebaut hat. Diese Kooperation ist ein wichtiger Meilenstein für den HSC Wels. Wir wollen unsere Vereinsarbeit weiter professionalisieren und gleichzeitig jungen Talenten aus ganz Österreich eine reale Perspektive eröffnen, über Wels den Schritt nach Deutschland zu schaffen.“

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24, TVB – GWD Minden 35:26, HC Erlangen – TVB 24:24, TVB – HSG Wetzlar 30:27, TVB – SC DHfK Leipzig 33:32, THW Kiel – TVB 33:32, TSV Hannover-Burgdorf – TVB 28:22, TVB – VfL Gummersbach 22:28, MT Melsungen – TVB 33:28, TVB – ThSV Eisenach 33:31, Füchse Berlin – TVB 37:32, TVB – TSV Hannover-Burgdorf 35:34, GWD Minden – TVB 32:32, TVB – THW Kiel 32:27, SC DHfK Leipzig – TVB 29:29.

Termine

TVB – TBV Lemgo Lippe (29. März, 16.30 Uhr), HSG Wetzlar – TVB (2. April, 19 Uhr), Bergischer HC – TVB (12. April, 16.30 Uhr), TVB – SC Magdeburg (26. April, 16.30 Uhr), HSV Hamburg – TVB (3. Mai, 15 Uhr), TVB – Rhein-Neckar Löwen (7. Mai, 19 Uhr), TVB – SG Flensburg-Handewitt (24. Mai, 16.30 Uhr), Frisch Auf Göppingen – TVB (3. Juni, 19 Uhr), TVB – HC Erlangen (7. Juni, 15 Uhr). (jüf)