Er hatte in dieser Saison so gut wie keine Spielanteile, nun leiht Handball-Bundesligist TVB Stuttgart Linkshänder Achilleas Toskas mit sofortiger Wirkung nach Frankreich aus.

Wenn ein Spieler so gut wir gar nicht eingesetzt wird, dann bringt es auch nichts, ihn im Kader zu halten. Deshalb gehen Handball-Bundesligist TVB Stuttgart und Rückraumspieler Achilleas Toskas nun auch getrennte Wege. Schon im Heimspiel an diesem Donnerstag (19 Uhr/Porsche-Arena) gegen Aufsteiger GWD Minden gehört der griechische Nationalspieler nicht mehr zum Kader. Der 21-Jährige wird mit sofortiger Wirkung bis zum Saisonende ausgeliehen – und zwar an den französischen Erstligisten Chambery Savoie Mont Blanc Handball. Dort soll der Linkshänder bereits an diesem Sonntag beim Heimspiel gegen Cesson Rennes Metropole HB sein Debüt feiern.

Unsere Empfehlung für Sie Weltmeister in der dritten Liga Markus Baur in Saarlouis: „Blacky Schwarzer fragte, bist du dir sicher?“ Handball-Weltmeister Markus Baur spricht über die Aufgabe als Sportdirektor bei Drittligist HG Saarlouis, seine Fußball spielenden Söhne und die Bundesligisten in der Region. „Achilleas hat in dieser Saison nur wenig Spielzeit erhalten. Für seine Entwicklung ist es jedoch enorm wichtig, regelmäßig auf dem Feld zu stehen. Deshalb haben wir uns entschieden, ihn bis zum Saisonende zu verleihen. Wir sind überzeugt, dass er bei Chambery wertvolle Einsatzzeiten sammeln und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung machen kann“, teilte Schweikardt mit.

Achilleas Toskas (li.) hatte in dieser Saison einen Stammplatz auf der Bank. Foto: Baumann

Der 21-jährige Linkshänder passt ganz offensichtlich nicht ins Konzept von Trainer Misha Kaufmann. Die Spielweise unter dem Schweizer ist eine ganz andere als vergangenes Jahr. Da hatte Toskas bedeutend mehr Spielanteile und erzielte immerhin 55 Tore.

Der Grieche war vor der Saison 2024/25 als Nachfolger von Jan Forstbauer (zum HC Oppenweiler/Backnang) vom griechischen Club Bianco Monte Drama zum TVB gekommen und unterschrieb einen Vertrag bis 2027. Damals hatte Schweikardt zu der Verpflichtung gesagt: „Achilleas gehört auf seiner Position zu den größten Talenten in Europa, der aber natürlich noch Zeit zur Entwicklung braucht. Wir glauben, dass wir ihm die besten Voraussetzungen dafür bieten können, vor allem gemeinsam auf einer Position mit einem so erfahrenen Spieler wie Kai Häfner. Wir sind zuversichtlich, dass er uns nach etwas Eingewöhnungszeit bereits gut wird helfen können.“

Vorerst wird der TVB keinen neuen Spieler verpflichten. Augen und Ohren würden aber offen gehalten, heißt es.

Saison 2025/26

Ergebnisse

TVB – HSV Hamburg 33:36, SG Flensburg-Handewitt – TVB 29:29, TVB – Bergischer HC 35:28, SC Magdeburg – TVB 32:23, TVB – Frisch Auf Göppingen 28:28, VfL Gummersbach – TVB 33:26, TV Emsdetten – TVB (30:35/DHB-Pokal zweite Runde), TVB – MT Melsungen 29:31, TBV Lemgo Lippe – TVB 32:30, TVB – Füchse Berlin 30:36, Rhein-Neckar Löwen – TVB 38:34, TVB – SG Flensburg-Handewitt (29:36/DHB-Pokal-Achtelfinale), ThSV Eisenach – TVB 28:24.

Termine

TVB – GWD Minden (20. November, 19 Uhr), HC Erlangen – TVB (28. November, 19 Uhr), TVB – HSG Wetzlar (4. Dezember, 19 Uhr), TVB – SC DHfK Leipzig (7. Dezember, 19 Uhr), THW Kiel – TVB (10. Dezember, 19 Uhr), TSV Hannover-Burgdorf – TVB (14. Dezember, 16.30 Uhr), TVB – VfL Gummersbach (21. Dezember, 16.30 Uhr), MT Melsungen – TVB (26. Dezember, 17.30 Uhr). (jüf)