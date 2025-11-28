Genau das taten die Stuttgarter dann, sodass der HCE innerhalb von sieben Minuten genauso viele Treffer bis zum 10:12 erzielte wie in der gesamten ersten Hälfte. In der hatte TVB-Schlussmann Miljan Vujovic einen überragenden Tag erwischt mit 58 Prozent gehaltener Bälle, sodass der kurzfristig vom Zweitligisten HBW Balingen verpflichtete Mateusz Kornecki sich bei seinem Debüt auf der Bank gedulden musste. Auf der Gegenseite hatte Routinier Dario Quenstedt (zwölf Paraden) maßgeblichen Anteil an der Aufholjagd des HCE (22:22, 56.), der vor der Pause einmal 13 Minuten lang ohne eigenen Treffer geblieben war. Wobei der verletzte Torjäger Viggo Kristjansson (einst auch beim TVB) schmerzlich vermisst wurde. Dagegen war vor 7216 Zuschauern auf Stuttgarts Kai Häfner Verlass, der alle seine acht Tore nach der Halbzeit erzielte; Lenny Rubin traf 20 Sekunden vor Schluss zum 24:23, doch das reichte nicht, entsprechend sauer war der Schweizer: „Wir bringen Erlangen mit unseren technischen Fehlern zurück ins Spiel.“