Früher belächelt, jetzt gefürchtet: Melsungens Handballer sind Favorit im Topspiel gegen Flensburg. Dank eines Kniffs im Winter steuert der Tabellenführer auf den ersten Titel der Clubgeschichte zu.

Von Jordan Raza, dpa 28.02.2025 - 10:41 Uhr

Melsungen - Die MT Melsungen hat sich an der Spitze der Handball-Bundesliga fest gespielt und scheint dem ersten Titel der Vereinsgeschichte so nah wie nie. Seit Oktober wartet die Konkurrenz vergeblich auf einen Einbruch des Tabellenführers. Mit einem Sieg im Topspiel an diesem Samstag (19.00 Uhr/Dyn) gegen die vor der Saison als heißesten Titelanwärter gehandelte SG Flensburg-Handewitt können die Hessen ihren Status als neue Bundesliga-Macht bestätigen.