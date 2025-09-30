Handball-Bundesligist im DHB-Pokal: TVB Stuttgart: Engpass im Innenblock

Misha Kaufmann ist ein ehrgeiziger Typ. Der Trainer des TVB Stuttgart hat erst vor kurzem erklärt, dass er überzeugt davon ist, mit dem Handball-Bundesligisten innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Titel zu gewinnen. Der kürzeste Weg, um den Briefkopf zu verändern, wäre der DHB-Pokal-Wettbewerb. Erledigt der TVB an diesem Donnerstag (19 Uhr) beim noch verlustpunktfreien Drittligisten TV Emsdetten (mit Ex-TVB-Spieler Marian Orlowski) die Pflichtaufgabe in der zweiten Runde, wäre er mit zwei weiteren Siegen zumindest schon mal beim lukrativen Final Four in Köln (18./19. April 2026) mit am Start.