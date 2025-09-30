 
Meine StZ
Schlagzeilen
StZ Extra
Stuttgart
Stadtbezirke
Region
Baden-Württemberg
Politik
Wirtschaft
Sport
Panorama
Kultur
Wissen
Reise
Genuss & Leben
Mediathek
Bei uns daheim
 
  2. Sport
  4. Lokalsport Region Böblingen

  6. TVB Stuttgart: Engpass im Innenblock

Handball-Bundesligist im DHB-Pokal TVB Stuttgart: Engpass im Innenblock

Handball-Bundesligist im DHB-Pokal: TVB Stuttgart: Engpass im Innenblock
1
Antonio Serradilla (li.) und Samuel Röthlisberger versuchen Magdeburgs Gisli Kristjansson zu stoppen – nun fällt das Abwehrduo verletzt aus. Foto: IMAGO/CHROMORANGE

Im Angriff läuft’s, doch im Bereich Torwart/Abwehr gibt es beim TVB Stuttgart Luft nach oben. Das liegt auch am Verletzungspech im Innenblock. Wie ist der Stand vor dem Pokalspiel?

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Misha Kaufmann ist ein ehrgeiziger Typ. Der Trainer des TVB Stuttgart hat erst vor kurzem erklärt, dass er überzeugt davon ist, mit dem Handball-Bundesligisten innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Titel zu gewinnen. Der kürzeste Weg, um den Briefkopf zu verändern, wäre der DHB-Pokal-Wettbewerb. Erledigt der TVB an diesem Donnerstag (19 Uhr) beim noch verlustpunktfreien Drittligisten TV Emsdetten (mit Ex-TVB-Spieler Marian Orlowski) die Pflichtaufgabe in der zweiten Runde, wäre er mit zwei weiteren Siegen zumindest schon mal beim lukrativen Final Four in Köln (18./19. April 2026) mit am Start.

 

So wie das Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten in der vergangenen Saison gelungen ist. „Bei diesem Event mal dabei zu sein, da hätten wir natürlich nichts dagegen“, sagt auch Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Hintermannschaft mit Luft nach oben

Doch das ist Zukunftsmusik. Aktuell beschäftigt den TVB vor allem die noch fehlende Stabilität in der Hintermannschaft. Was das Angriffsspiel betrifft, ist bereits eine deutliche Entwicklung in Sachen Dynamik und Spielfluss festzustellen. „Im Bereich Abwehr/Torhüter haben wir dagegen noch Luft nach oben“, räumt Kaufmann ein. Das liegt zu einem nicht unbeträchtlichen Teil am Engpass im Innenblock.

Kapitän und Abwehrspezialist Samuel Röthlisberger fehlt nach seinem Daumenbruch und der folgenden Operation noch mehrere Wochen. Gianfranco Pribetic plagt eine Rippenverletzung. Zuletzt zogen sich bei der 26:33-Niederlage beim VfL Gummersbach zwei weitere Innenblock-Kandidaten Verletzungen zu: Neuzugang Antonio Serradilla bekam ein gegnerisches Knie in den Bauch mit der Folge einer schweren Prellung, Lenny Rubin musste mit einer schweren Bänderverletzung am Fuß raus. Immerhin bleibt dem Schweizer eine Operation erspart.

Unsere Empfehlung für Sie

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart: Jürgen Schweikardt: „Unserem Trainer sind alle im Verein wichtig“

Handball-Bundesligist TVB Stuttgart Jürgen Schweikardt: „Unserem Trainer sind alle im Verein wichtig“

Geschäftsführer Jürgen Schweikardt spricht über den Start des TVB Stuttgart, Trainer Misha Kaufmann, die geringe Zuschauerresonanz und die Rahmenbedingungen in Stuttgart.

Durch die Ausfälle standen in der Endphase in Gummersbach nur noch Jonas Truchanovicius und der 18-jährige Linus Schmid für die Abwehrzentrale zur Verfügung. Und in Emsdetten, sowie wohl auch im Bundesliga-Heimspiel am kommenden Sonntag (18 Uhr/Porsche-Arena) gegen die MT Melsungen, wird von den Verletzten, wenn überhaupt, nur Pribetic zurückkehren. Bei Schmid ist zudem unsicher, ob der Abiturient aus schulischen Gründen die Reise zum Pokalspiel ins Münsterland mitmachen kann.

„So viele Ausfälle sind für jede Mannschaft sehr bitter. Wir müssen jetzt improvisieren“, sagt Kaufmann. Er dürfte statt auf eine defensive 6:0-Abwehr öfter auf eine offensives 3:2:1- oder 3:3-System setzen.

DHB-Pokal

Zweite Runde
HSG Nordhorn-Lingen – HC Erlangen, TV Großwallstadt – SG BBM Bietigheim (beide Dienstag, 19.30 Uhr), VfL Eintracht Hagen – TBV Lemgo Lippe, HC Elbflorenz 2006 – HSV Hamburg, TV Hüttenberg – VfL Gummersbach, Füchse Berlin – HSG Wetzlar, Frisch Auf Göppingen – SC DHfK Leipzig (alle Mittwoch, 19 Uhr), TSV Bayer Dormagen – TSV Hannover-Burgdorf, GWD Minden – ThSV Eisenach, Rhein-Neckar Löwen – SG Flensburg-Handewitt (alle Mittwoch, 19.30 Uhr), TV Emsdetten – TVB Stuttgart (Donnerstag, 19 Uhr), HSC 2000 Coburg – Bergischer HC (Donnerstag, 19.30 Uhr), Dessau-Roßlauer HV 06 – SC Magdeburg (21. Oktober, 19 Uhr). Bereits im Achtelfinale sind HBW Balingen-Weilstetten (Dritter des Final Four 2025) sowie die Vorjahresfinalisten THW Kiel und MT Melsungen.

Weitere Termine
Achtelfinale: 5./6. November 2025 (Auslosung am 9. Oktober); Viertelfinale: 17./18. Dezember 2025; Final Four: 18. und 19. April 2026. (jüf)

Weitere Themen

Sportkreis Böblingen: Beeindruckende Leistungen bei „Unsere Schule gewinnt im Team“

Sportkreis Böblingen Beeindruckende Leistungen bei „Unsere Schule gewinnt im Team“

Beim Grundschulwettbewerb „Unsere Schule gewinnt im Team“ haben elf Schulen aus dem Sportkreis Böblingen ihre Programme eingereicht. Bei der Siegerehrung ging niemand leer aus.
Von Holger Schmidt
Motorsport, Langstrecken-WM: Finn Gehrsitz aus Steinenbronn trotzt frühem Rückschlag in Japan

Motorsport, Langstrecken-WM Finn Gehrsitz aus Steinenbronn trotzt frühem Rückschlag in Japan

Er macht Position um Position gut und zählt auf dem Fuji Speedway zu den schnellsten Fahrern im Feld: Motorsportler Finn Gehrsitz aus Steinenbronn weiß in Japan zu überzeugen.
Von unserer Redaktion
Motorsport: Auch Kollision kann Andre Petropoulos aus Maichingen in Imola nicht stoppen

Motorsport Auch Kollision kann Andre Petropoulos aus Maichingen in Imola nicht stoppen

Motorsportler Andre Petropoulos aus Maichingen hat sich von einem unglücklichen Sprintrennen in Imola nicht entmutigen lassen. Im Hauptrennen wurde er Erster in zwei Klassen.
Von unserer Redaktion
Kunstrad beim RV Pfeil Magstadt: Weite Anreise zum Deutschland-Cup hat sich für Tisch/Hämmerli gelohnt

Kunstrad beim RV Pfeil Magstadt Weite Anreise zum Deutschland-Cup hat sich für Tisch/Hämmerli gelohnt

Julia Hämmerli/Patrick Tisch vom RV Pfeil Magstadt verbrachten am Wochenende viel Zeit im Auto. Zwischendrin stiegen sie beim Deutschland-Cup aufs Kunstrad und erreichten ihr Ziel.
Von Wilfried Schwarz
3. Turnen-Bundesliga: WTG Heckengäu überrascht und setzt sich in der Tabelle auf Platz eins

3. Turnen-Bundesliga WTG Heckengäu überrascht und setzt sich in der Tabelle auf Platz eins

Das lässt sich doch gut an. Vier Geräte hat die WTG Heckengäu bei der TSG Backnang gewonnen und an einem ein Unentschieden geholt. Damit grüßt das Team erstmal von der Tabellenspitze.
Von unserer Redaktion
Radball beim RV Gärtringen: Für Nico Quast und Till Ganser platzen bei der U23-EM die Medaillenträume

Radball beim RV Gärtringen Für Nico Quast und Till Ganser platzen bei der U23-EM die Medaillenträume

In der Vorrunde lief es so gut, doch das Halbfinale und das Spiel um Platz drei bei der U23-Radball-EM verloren Nico Quast und Till Ganser vom RV Gärtringen. Was blieb, war Rang vier.
Von kw
1. Padel-Bundesliga: Damen 45 der TA SV Böblingen mischen in der höchsten nationalen Klasse mit

1. Padel-Bundesliga Damen 45 der TA SV Böblingen mischen in der höchsten nationalen Klasse mit

20 Teams in fünf Vierergruppen spielen bei den Damen 45 in der 1. Padel-Bundesliga. Eines davon stellte die TA SV Böblingen, die damit erstmals in der höchsten Klasse mitmischte.
Von Elmar Kastner
Voltigieren bei Cevalo Sindelfingen: Erst Rückschlag, dann Titel bei der württembergischen Meisterschaft

Voltigieren bei Cevalo Sindelfingen Erst Rückschlag, dann Titel bei der württembergischen Meisterschaft

Cevalo I muss bei der württembergischen Meisterschaft zunächst einen Rückschlag hinnehmen und krönt sich dann: der Sindelfinger Voltigier- und Pferdesportverein holt den Titel.
Von unserer Redaktion
Eisstockschießen: Vordere Platzierungen für Sportler des ESC Glashütte bei der Sommer-DM

Eisstockschießen Vordere Platzierungen für Sportler des ESC Glashütte bei der Sommer-DM

Bei der Sommer-DM im Eisstockschießen wurde Carsten Lehner vom ESC Glashütte aus Waldenbuch Sechster. Sein Vereinskollege Jens-Uwe Eberwein trat mit der Regionenmannschaft an.
Von unserer Redaktion
Fußball-Regionalliga Frauen: VfL Herrenberg muss einen weiteren herben Dämpfer hinnehmen

Fußball-Regionalliga Frauen VfL Herrenberg muss einen weiteren herben Dämpfer hinnehmen

Die Fußballerinnen des VfL Herrenberg scheinen wie ausgewechselt zu sein und verlieren in der Regionalliga gegen den SV Weinberg mit 0:2. Sie brauchen dringend neues Selbstvertrauen.
Von Kevin Schuon
Weitere Artikel zu TVB Stuttgart Handball-Bundesliga DHB-Pokal
 