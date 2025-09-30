Handball-Bundesligist im DHB-Pokal: TVB Stuttgart: Engpass im Innenblock

Misha Kaufmann ist ein ehrgeiziger Typ. Der Trainer des TVB Stuttgart hat erst vor kurzem erklärt, dass er überzeugt davon ist, mit dem Handball-Bundesligisten innerhalb der nächsten fünf Jahre einen Titel zu gewinnen. Der kürzeste Weg, um den Briefkopf zu verändern, wäre der DHB-Pokal-Wettbewerb. Erledigt der TVB an diesem Donnerstag (19 Uhr) beim noch verlustpunktfreien Drittligisten TV Emsdetten (mit Ex-TVB-Spieler Marian Orlowski) die Pflichtaufgabe in der zweiten Runde, wäre er mit zwei weiteren Siegen zumindest schon mal beim lukrativen Final Four in Köln (18./19. April 2026) mit am Start.

So wie das Zweitligist HBW Balingen-Weilstetten in der vergangenen Saison gelungen ist. „Bei diesem Event mal dabei zu sein, da hätten wir natürlich nichts dagegen“, sagt auch Geschäftsführer Jürgen Schweikardt.

Hintermannschaft mit Luft nach oben

Doch das ist Zukunftsmusik. Aktuell beschäftigt den TVB vor allem die noch fehlende Stabilität in der Hintermannschaft. Was das Angriffsspiel betrifft, ist bereits eine deutliche Entwicklung in Sachen Dynamik und Spielfluss festzustellen. „Im Bereich Abwehr/Torhüter haben wir dagegen noch Luft nach oben“, räumt Kaufmann ein. Das liegt zu einem nicht unbeträchtlichen Teil am Engpass im Innenblock.

Kapitän und Abwehrspezialist Samuel Röthlisberger fehlt nach seinem Daumenbruch und der folgenden Operation noch mehrere Wochen. Gianfranco Pribetic plagt eine Rippenverletzung. Zuletzt zogen sich bei der 26:33-Niederlage beim VfL Gummersbach zwei weitere Innenblock-Kandidaten Verletzungen zu: Neuzugang Antonio Serradilla bekam ein gegnerisches Knie in den Bauch mit der Folge einer schweren Prellung, Lenny Rubin musste mit einer schweren Bänderverletzung am Fuß raus. Immerhin bleibt dem Schweizer eine Operation erspart.

Durch die Ausfälle standen in der Endphase in Gummersbach nur noch Jonas Truchanovicius und der 18-jährige Linus Schmid für die Abwehrzentrale zur Verfügung. Und in Emsdetten, sowie wohl auch im Bundesliga-Heimspiel am kommenden Sonntag (18 Uhr/Porsche-Arena) gegen die MT Melsungen, wird von den Verletzten, wenn überhaupt, nur Pribetic zurückkehren. Bei Schmid ist zudem unsicher, ob der Abiturient aus schulischen Gründen die Reise zum Pokalspiel ins Münsterland mitmachen kann.

„So viele Ausfälle sind für jede Mannschaft sehr bitter. Wir müssen jetzt improvisieren“, sagt Kaufmann. Er dürfte statt auf eine defensive 6:0-Abwehr öfter auf eine offensives 3:2:1- oder 3:3-System setzen.

DHB-Pokal

Zweite Runde

HSG Nordhorn-Lingen – HC Erlangen, TV Großwallstadt – SG BBM Bietigheim (beide Dienstag, 19.30 Uhr), VfL Eintracht Hagen – TBV Lemgo Lippe, HC Elbflorenz 2006 – HSV Hamburg, TV Hüttenberg – VfL Gummersbach, Füchse Berlin – HSG Wetzlar, Frisch Auf Göppingen – SC DHfK Leipzig (alle Mittwoch, 19 Uhr), TSV Bayer Dormagen – TSV Hannover-Burgdorf, GWD Minden – ThSV Eisenach, Rhein-Neckar Löwen – SG Flensburg-Handewitt (alle Mittwoch, 19.30 Uhr), TV Emsdetten – TVB Stuttgart (Donnerstag, 19 Uhr), HSC 2000 Coburg – Bergischer HC (Donnerstag, 19.30 Uhr), Dessau-Roßlauer HV 06 – SC Magdeburg (21. Oktober, 19 Uhr). Bereits im Achtelfinale sind HBW Balingen-Weilstetten (Dritter des Final Four 2025) sowie die Vorjahresfinalisten THW Kiel und MT Melsungen.

Weitere Termine

Achtelfinale: 5./6. November 2025 (Auslosung am 9. Oktober); Viertelfinale: 17./18. Dezember 2025; Final Four: 18. und 19. April 2026. (jüf)