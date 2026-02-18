Die EHF Champions League der Männer geht ab dem 18. Februar 2026 mit dem 11. Vorrundenspieltag weiter. Doch wo laufen die Partien im TV und Livestream? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.
In der EHF Champions League der Männer 2025/26 geht es mit dem nächsten Spieltag der Gruppenphase weiter. Mit den Füchse Berlin und dem SC Magdeburg sind zwei deutsche Teams im hoch dotierten Wettbewerb vertreten. Magdeburg peilt in Gruppe B den nächsten Sieg an und empfängt zu Hause GOG Svendborg TGI, während Berlin auswärts bei Dinamo Bukarest gefordert ist.