Die EHF Champions League der Männer geht ab dem 18. Februar 2026 mit dem 11. Vorrundenspieltag weiter. Doch wo laufen die Partien im TV und Livestream? Alle Infos zur Übertragung im Überblick.

In der EHF Champions League der Männer 2025/26 geht es mit dem nächsten Spieltag der Gruppenphase weiter. Mit den Füchse Berlin und dem SC Magdeburg sind zwei deutsche Teams im hoch dotierten Wettbewerb vertreten. Magdeburg peilt in Gruppe B den nächsten Sieg an und empfängt zu Hause GOG Svendborg TGI, während Berlin auswärts bei Dinamo Bukarest gefordert ist.

EHF Champions League 2025/26 im TV und Stream: Übertragung auf Dyn oder DAZN? Die Rechte zur Übertragung der EHF Champions League liegen bei den Streaminganbietern DAZN und Dyn. Dort werden alle Spiele der deutschen Klubs live übertragen. DAZN zeigt pro Spieltag neben den Spielen mit deutscher Beteiligung zusätzlich ein internationales Topspiel. Wichtig: Die jeweils ersten zwei Teams der beiden Achtergruppen qualifizieren sich direkt für das Viertelfinale. Die Mannschaften auf den Plätzen drei bis sechs ermitteln in Play-offs die vier weiteren Viertelfinalisten. Das Finalturnier der letzten vier Teams steigt am 13. und 14. Juni 2026 in Köln.

Handball Champions League: Übertragung am Mittwoch, 18.02.2026

Dank eines Acht-Punkte-Vorsprungs auf Wisla Plock reicht dem SC Magdeburg ein einziger Zähler aus den vier verbleibenden Spielen reichen, um das Ticket für die Runde der letzten Acht zu lösen. Vieles deutet darauf hin, dass dieser Schritt bereits am Mittwoch gegen die Dänen von GOG Handbold gelingen könnte – zumal die Magdeburger nach dem 29:31 am Sonntag beim THW Kiel, der ersten Liga-Niederlage nach 34 Partien, zusätzlich motiviert sein dürften.

Gute Karten auf das Weiterkommen besitzt ebenfalls Aalborg Handbold um Juri Knorr, das sich ein komfortables Fünf-Punkte-Polster auf Veszprém erarbeitet hat. So läuft die Übertragung der Handball Champions League Mittwoch im TV und Livestream:

18:45 Uhr : Aalborg Handbold gegen Kolstad Handball

18:45 Uhr: SC Pick Szeged gegen FC Barcelona live bei DAZN

18:45 Uhr: RK Zagreb gegen Paris Saint‑Germain Handball

20:45 Uhr: SC Magdeburg gegen GOG Handbold live bei DAZN 1 im TV und DAZN und Dyn im Stream

Handball Champions League: Übertragung am Donnerstag, 19.02.2026

Auch die Füchse Berlin haben ihr Zwischenziel klar vor Augen. Mit sechs Punkten Vorsprung auf Veszprem KC benötigt der Hauptstadt-Klub aus den letzten vier Spielen noch drei Zähler, um den Viertelfinaleinzug sicher zu machen. Den nächsten Schritt wollen die Berliner am Donnerstag auswärts bei Dinamo Bukarest gehen. So läuft die Übertragung am Donnerstag:

18:45 Uhr: KS Kielce – Veszprem KC

18:45 Uhr : Dinamo Bukarest – Füchse Berlin live bei DAZN 1 im TV und DAZN und Dyn im Stream

20:45 Uhr : HBC Nantes – Sporting CP

20:45 Uhr: HC Pelister – Wisła Płock

Handball EHF Champions League: Mannschaften, Modus und Prämien

Seite dem 10. September 2025 läuft die aktuelle Saison der EHF Champions League. Welche Teams sind in den beiden Gruppen dabei? Wie läuft der Modus? Wer überträgt die Spiele? Das müssen Fans zum wichtigsten Handall-Wettbewerb Europas wissen.