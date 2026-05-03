Handball Dritte Liga Auch als feststehender Meister lässt der SV Kornwestheim nicht nach
Der Kornwestheimer Handball-Drittligist setzt seine Erfolgsserie fort. Der Sieg beim Schlusslicht wird allerdings von einer Verletzung überschattet.
Der Kornwestheimer Handball-Drittligist setzt seine Erfolgsserie fort. Der Sieg beim Schlusslicht wird allerdings von einer Verletzung überschattet.
Die Drittliga-Männer des SV Kornwestheim bleiben weiter in der Erfolgsspur. Bereits am Freitagabend feierten die Lurchis beim bereits feststehenden Absteiger TuS Fürstenfeldbruck einen hart erarbeiteten 39:34 (18:15)-Auswärtssieg und unterstrichen damit erneut ihre Meisterform. Überschattet wurde die Partie jedoch von einer schweren Verletzung von Abwehrspezialist Marvin Bahmann.