Die Drittliga-Frauen triumphieren im letzten Heimspiel des Jahres gegen Kappelwindeck/Steinbach – trotz zahlreicher Ausfälle und nur sechs Feldspielerinnen im Kader.
21.12.2025 - 14:59 Uhr
Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal haben am Samstagabend in der Langhanshalle ihr letztes Heimspiel der Hinrunde eindrucksvoll für sich entschieden. Trotz eines sehr stark dezimierten Kaders setzten sich die Beilsteinerinnen vor heimischem Publikum mit 37:27 (17:14) gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach durch.