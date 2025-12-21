Die Drittliga-Frauen der SG Schozach-Bottwartal haben am Samstagabend in der Langhanshalle ihr letztes Heimspiel der Hinrunde eindrucksvoll für sich entschieden. Trotz eines sehr stark dezimierten Kaders setzten sich die Beilsteinerinnen vor heimischem Publikum mit 37:27 (17:14) gegen die SG Kappelwindeck/Steinbach durch.

„Es war wirklich krass“, sagte Cheftrainer Michael Walter nach der Partie und zeigte sich tief beeindruckt von der Leistung seines Teams. Von Beginn an lief es bei den Gastgeberinnen rund. Bereits nach nicht einmal fünf Minuten zeigte die Anzeigetafel eine 4:1-Führung für die Walter-Sieben an. Zwar kamen die Gäste zwischenzeitlich noch einmal auf einen Treffer heran, doch die Schozach-Frauen behielten klar die Oberhand.

Die Abwehr stand äußerst stabil, im Angriff agierten die Beilsteinerinnen konzentriert und aggressiv. Nach einer Viertelstunde führte die SG Schozach-Bottwartal mit 10:7 und zwang die Gäste zur Auszeit – die aber ohne Wirkung blieb. Die Gastgeberinnen hielten das Tempo hoch und gingen verdient mit einer 17:14-Führung in die Pause.

Auch nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste der SG Kappelwindeck/Steinbach motiviert, doch näher als bis auf 17:19 (35.) kamen sie nicht mehr heran. Das Heimteam erkämpfte sich Ball um Ball und nutzte seine Chancen konsequent. „Ich habe eigentlich immer auf den Einbruch gewartet“, gestand Walter im Nachgang – schließlich mussten die Feldspielerinnen allesamt mindestens 55 Minuten durchhalten. Doch der Einbruch blieb – glücklicherweise – aus.

Ab der 40. Minute war die Walter-Sieben nicht mehr zu bremsen. Immer wieder fanden die Gastgeberinnen Lösungen im Angriff, vor allem Aylin Bornhardt setzte mit wichtigen Treffern Akzente. Zur 50. Minute führten die Beilsteinerinnen erstmalig mit zehn Treffern (31:21). Am Ende stand eine geschlossene Mannschaftsleistung im Vordergrund, bei der sich alle im Team in die Torschützenliste eintrugen. In den Schlussminuten konnte der Coach gar noch die zwei B-Jugendlichen auf der Bank einsetzen.

Mit dem deutlichen 37:27-Erfolg feierte die SG Schozach-Bottwartal einen hochverdienten Heimsieg zum Hinrundenabschluss. „Ich bin brutal stolz auf das Team“, zeigte sich Walter überglücklich und ergänzte mit Blick auf die Tabelle: „Dieser Sieg tut uns sehr gut.“ Nach zehn Spielen beendet die SG Schozach-Bottwartal die Hinrunde mit 9:11 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz im Mittelfeld – damit nun einen Rang vor der SG Kappelwindeck/Steinbach. Bereits am 11. Januar starten die Drittliga-Frauen bei der TSG Friesenheim dann in die Rückrunde.

SG Schozach-Bottwartal: Brausch, Krause, Hornung – Hönig (7/1), Siebert (1), Hees (9), Bornhardt (11), Thierer (3), Dierolf (5), Christel (2), Waglöhner, Brandecker.