Handball Dritte Liga SV Kornwestheim baut Tabellenführung aus
Die Lurchis bleiben in der Dritten Liga mit einem Heimsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen II auch im 15. Spiel ungeschlagen.
Die Lurchis bleiben in der Dritten Liga mit einem Heimsieg gegen die Rhein-Neckar Löwen II auch im 15. Spiel ungeschlagen.
Die Drittliga-Handballer des SV Kornwestheim bleiben das Maß der Dinge: Auch im 15. Spiel in Folge bleiben sie ungeschlagen. Am Freitag setzten sich die Lurchis in der Sporthalle Ost mit 42:37 (22:22) gegen die Rhein-Neckar Löwen II durch. Das deutliche Resultat täuscht jedoch über den lange offenen Spielverlauf hinweg.