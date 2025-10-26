Es war ein Drittliga-Spiel mit Leidenschaft: Der SV Kornwestheim trennt sich auswärts mit 33:33 (17:15) vom TSB Heilbronn-Horkheim.
26.10.2025 - 20:04 Uhr
Ein mitreißendes Derby erlebten die Fans am Samstagabend in der Stauwehrhalle in Horkheim. Wie erwartet lieferten sich der TSB Heilbronn-Horkheim und der SV Kornwestheim im Aufeinandertreffen alles, was ein echtes Nachbarschaftsduell ausmacht: Kampf, Emotionen, Spannung bis zur letzten Sekunde – und am Ende eine gerechte Punkteteilung beim 33:33 (15:17).