Am Donnerstag geht’s los. Die deutschen Handballer starten gegen Österreich in die EM. Wir zeigen in unserer Bildergalerie die 18 von Alfred Gislason nominierten Nationalspieler.

Sport: Jürgen Frey (jüf)

Die letzten Testspiele gegen Kroatien (32:29 und 33:27) sind Geschichte, die beiden Härtetests erfolgreich absolviert, nun wird es ernst: An diesem Donnerstag (20.30 Uhr/ARD) startet die Auswahl des Deutschen Handballbundes (DHB) im dänischen Herning gegen die vom Bietigheimer Zweitligacoach Iker Romero trainierten Österreicher in die EM. Es folgen in der Vorrunde noch die Partien gegen Serbien (17. Januar, 20.30 Uhr/ARD) und gegen Spanien (19. Januar, 20.30 Uhr/ZDF).

 

Alfred Gislason hat sich für 18 Spieler aus seinem erweiterten 35-Mann-Kader entschieden. Zu dem jeweiligen Spiel kann der Bundestrainer davon 16 Spieler auf den Spielberichtsbogen schreiben und auch einsetzen. Während der EM sind insgesamt sechs Wechsel möglich – jeweils zwei während der Vor-, Haupt- und Finalrunde.

Wir zeigen den 18-Mann-Kader in unserer Bildergalerie. Klicken Sie sich durch.

Tor: David Späth (23/Rhein-Neckar Löwen), Andreas Wolff (34/THW Kiel)

Linksaußen: Rune Dahmke (32/THW Kiel), Lukas Mertens (29/SC Magdeburg)

Rückraum links: Marko Grgic (22/SG Flensburg-Handewitt), Tom Kiesler (24/VfL Gummersbach), Julian Köster (25/VfL Gummersbach), Matthes Langhoff (23/Füchse Berlin), Miro Schluroff (25/VfL Gummersbach)

Rückraum Mitte: Juri Knorr (25/Aalborg Handbold), Nils Lichtlein (23/Füchse Berlin)

Rückraum rechts: Franz Semper (28/SC DHfK Leipzig), Renars Uscins (23/TSV Hannover-Burgdorf)

Rechtsaußen: Mathis Häseler (23/VfL Gummersbach), Lukas Zerbe (29/THW Kiel)

Kreis: Justus Fischer (22/TSV Hannover-Burgdorf), Johannes Golla (28/SG Flensburg-Handewitt), Jannik Kohlbacher (30/Rhein-Neckar Löwen)