Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt im Topspiel der EM-Hauptrunde gegen Dänemark auf personelle Veränderungen. Diese zwei Spieler sind nicht dabei.
Deutschland trifft in der Hauptrunde der Handball-Europameisterschaft 2026 am Montagabend auf Weltmeister und Olympiasieger Dänemark. Für die DHB-Auswahl ist es ein Matchball-Spiel für das Erreichen des Halbfinales. Bundestrainer Alfred Gíslason muss erneut zwei Spieler aus dem 18-köpfigen Kader streichen. Diese beiden hat es erwischt.
Deutschland gegen Dänemark heute ohne Mertens und Zerbe
Gislason ist mit insgesamt 18 Spielern zur Europameisterschaft gereist, aus denen er für jede Partie maximal 16 Akteure nominieren darf. Gegen Dänemark sind wieder zwei Spieler aus dem Kader nicht dabei. Die beiden Außenspieler Lukas Zerbe (THW Kiel) und Lukas Mertens (SC Magdeburg) stehen im EM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Dänemark nicht im Aufgebot. Damit hat Bundestrainer Alfred Gislason im Duell mit Dänemark jeweils nur eine Option auf den Außenpositionen: Rechts steht Mathis Häseler (VfL Gummersbach) bereit, links Rune Dahmke (THW Kiel).