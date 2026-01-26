Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt im Topspiel der EM-Hauptrunde gegen Dänemark auf personelle Veränderungen. Diese zwei Spieler sind nicht dabei.

Deutschland trifft in der Hauptrunde der Handball -Europameisterschaft 2026 am Montagabend auf Weltmeister und Olympiasieger Dänemark . Für die DHB-Auswahl ist es ein Matchball-Spiel für das Erreichen des Halbfinales. Bundestrainer Alfred Gíslason muss erneut zwei Spieler aus dem 18-köpfigen Kader streichen. Diese beiden hat es erwischt.

Gislason ist mit insgesamt 18 Spielern zur Europameisterschaft gereist, aus denen er für jede Partie maximal 16 Akteure nominieren darf. Gegen Dänemark sind wieder zwei Spieler aus dem Kader nicht dabei. Die beiden Außenspieler Lukas Zerbe (THW Kiel) und Lukas Mertens (SC Magdeburg) stehen im EM-Hauptrundenspiel der deutschen Handballer gegen Dänemark nicht im Aufgebot. Damit hat Bundestrainer Alfred Gislason im Duell mit Dänemark jeweils nur eine Option auf den Außenpositionen: Rechts steht Mathis Häseler (VfL Gummersbach) bereit, links Rune Dahmke (THW Kiel).

Beim 30:28-Erfolg gegen Norwegen mussten zuletzt Häseler und Matthes Langhoff pausieren. Langhoff könnte nun insbesondere in der Defensive gegen seinen Berliner Vereinskollegen und Welthandballer Mathias Gidsel eine wichtige Rolle einnehmen.

Mit Rechtsaußen Zerbe (4:06 Stunden) und Linksaußen Mertens (3:56 Stunden) würden ausgerechnet die beiden deutschen Feldspieler mit den bislang meisten Einsatzzeiten im Turnier fehlen. Mertens hatte beim Duell mit Norwegen einen Schlag gegen den Kopf erlitten.

Deutschland gegen Dänemark heute live: Übertragung im TV und Stream der Handball-EM

Deutschland kann gegen Dänemark in das Halbfinale einziehen

Im Duell mit Dänemark haben die deutschen Handballer die Chance, vorzeitig das Ticket für das EM-Halbfinale zu lösen – doch die Hürde könnte kaum höher sein. Im Kampf um den Einzug in die Vorschlussrunde wartet im vorletzten Hauptrundenspiel am Montag in Herning die bislang größte Herausforderung des Turniers. Gegen Weltmeister, Olympiasieger und Gastgeber Dänemark geht die DHB-Auswahl als klarer Außenseiter in die Partie. Dennoch kann das Team von Bundestrainer Alfred Gislason als aktueller Gruppenerster befreit aufspielen: Mit einem Erfolg gegen den Gold-Favoriten wäre der Halbfinaleinzug vorzeitig perfekt.

Die Statistik spricht allerdings gegen Deutschland. Der bislang letzte Sieg gegen die Dänen datiert aus dem April 2016, als ein 33:26-Erfolg gelang. Seitdem musste die DHB-Auswahl teils deutliche Niederlagen hinnehmen.

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten der Hauptrunde