Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt zum Auftakt der EM-Hauptrunde gegen Portugal auf personelle Veränderungen. Diese zwei Spieler sind nicht dabei.
Rechtsaußen Mathis Häseler und Kreisläufer Jannik Kohlbacher stehen nicht im 16-köpfigen Kader für das erste Spiel der zweiten Turnierphase gegen Portugal am Donnerstagnachmittag. Damit fehlen die Bundesliga-Profis vom VfL Gummersbach und den Rhein-Neckar Löwen im Aufgebot.
Hauptrundenstart ohne Häseler und Kohlbacher
Gislason ist mit insgesamt 18 Spielern zur Europameisterschaft gereist, aus denen er für jede Partie maximal 16 Akteure nominieren darf. Bereits im Vorrundenfinale gegen Spanien (34:32) hatte der Isländer rotiert und Linksaußen Rune Dahmke (THW Kiel) sowie Rückraumspieler Franz Semper (DHfK Leipzig) eine Pause verordnet.