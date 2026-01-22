Handball-Bundestrainer Alfred Gislason setzt zum Auftakt der EM-Hauptrunde gegen Portugal auf personelle Veränderungen. Diese zwei Spieler sind nicht dabei.

Rechtsaußen Mathis Häseler und Kreisläufer Jannik Kohlbacher stehen nicht im 16-köpfigen Kader für das erste Spiel der zweiten Turnierphase gegen Portugal am Donnerstagnachmittag. Damit fehlen die Bundesliga-Profis vom VfL Gummersbach und den Rhein-Neckar Löwen im Aufgebot.

Gislason ist mit insgesamt 18 Spielern zur Europameisterschaft gereist, aus denen er für jede Partie maximal 16 Akteure nominieren darf. Bereits im Vorrundenfinale gegen Spanien (34:32) hatte der Isländer rotiert und Linksaußen Rune Dahmke (THW Kiel) sowie Rückraumspieler Franz Semper (DHfK Leipzig) eine Pause verordnet.

Die deutsche Mannschaft startet mit der optimalen Ausbeute von 2:0 Punkten in die Hauptrunde. Dennoch wartet gleich zu Beginn eine anspruchsvolle Aufgabe: Gegen Portugal hat die DHB-Auswahl zuletzt bittere Erfahrungen gemacht. Bei der Weltmeisterschaft im vergangenen Jahr scheiterte Deutschland im Viertelfinale an den Portugiesen um die Brüder Francisco und Martim Costa.

Neben Portugal bekommt es das deutsche Team in der Hauptrunde noch mit Norwegen, Olympiasieger und Weltmeister Dänemark sowie Titelverteidiger Frankreich zu tun. Nur die beiden bestplatzierten Mannschaften der Gruppe qualifizieren sich für das Halbfinale. Das ist der deutsche Spielplan bei der Handball-EM 2026 und die Termine der Hauptrunde.