Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?

Florian Huth 29.01.2026 - 08:06 Uhr

Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen geht in die ganz heiße Phase. Vier Teams, darunter auch die deutsche Handball-Nationalmannschft, spielen im Halbfinale um den Einzug in das Endspiel. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Donnerstag, dem 29.01.2026.

Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 am Donnerstag im TV und Stream?

Nach dem Abschluss der Hauptrunde der Handball-EM 2026 der Männer kehrt am Donnerstag ungewohnte Ruhe ein: Das Turnier legt eine kurze Pause ein. Der freie Tag ist fester Bestandteil des Turnierplans der EHF. Nach der intensiven Hauptrunde mit hoher physischer Belastung sollen die Halbfinalisten die Möglichkeit erhalten, Kräfte zu sammeln und sich optimal auf die K.-o.-Phase einzustellen. Gerade nach mehreren Spielen innerhalb weniger Tage ist diese Pause aus sportlicher wie medizinischer Sicht essenziell. Weiter geht es am Freitag, 30.01.2026, mit den beiden Halbfinals. Dabei trifft die deutsche Nationalmannschaft um 17:45 Uhr auf Kroatien. Im zweiten Halbfinale um 20:30 Uhr treffen Dänemark und Island aufeinander. Auch am Freitag werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen. Die Sieger der Halbfinals qualifizieren sich für das Finale am Sonntag, 01. Februar 2026, um 18:00 Uhr. Die Verlierer spielen ebenfalls am Sonntag bereits um 15:15 Uhr um Platz 3.

Handball-Europameisterschaft der Männer am 29.01.2026 im TV und Livestream

Am Donnerstag, 29.01.2026, finden keine Spiele bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 statt. So geht das Turnier weiter.