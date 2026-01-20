Handball-EM 2026 Das traut Kai Häfner dem DHB-Team zu
Kai Häfner hatte sich für den Notfall bereit erklärt, den deutschen Handballern bei der EM zu helfen. Wie schätzt der Linkshänder vom TVB Stuttgart die Chancen in der Hauptrunde ein?
Aufgrund einer Blessur aus der Hinrunde bereitet sich Kai Häfner derzeit individuell auf die restliche Bundesligasaison mit dem TVB Stuttgart vor. Die Spiele der Nationalmannschaft bei der Handball-EM verfolgt der 36-Jährige und gibt vor dem Hauptrundenauftakt an diesem Donnerstag seine Einschätzung ab.
