Handball-EM 2026 Diese Teilnehmer aus Württemberg sind noch im EM-Rennen
Von den zwölf EM-Teilnehmern von württembergischen Clubs steht die Hälfte in der Hauptrunde. Auch Lenny Rubin mit der Schweiz. Bleibt er beim TVB Stuttgart?
Am spannendsten machten es die Schweizer mit Lenny Rubin und Samuel Röthlisberger vom Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart. Sie haben sich dank eines deutlichen 43:26-Erfolgs gegen Montenegro und der entscheidenden Schützenhilfe Sloweniens auf den letzten Drücker überraschend für die EM-Hauptrunde qualifiziert.
