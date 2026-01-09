Die deutsche Nationalmannschaft startet am 15. Januar gegen Österreich in die Handball-EM. Hier finden Sie alle wichtigen Infos rund um die Übertragung im Free-TV und Stream.
Anders als bei der Heim-WM der Frauen im vergangenen November werden bei der Handball-EM der Männer 2026 in Dänemark, Norwegen und Schweden sämtliche Partien der deutschen Nationalmannschaft im Free-TV übertragen. Die Berichterstattung teilen sich die zwei öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF, die die Begegnungen abwechselnd im Fernsehen ausstrahlen.