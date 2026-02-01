Die deutschen Handballer können sich nach 2004 und 2016 nicht ein drittes Mal zum Europameister küren. Im Endspiel ist Dänemark wie schon bei Olympia zu stark.
Gekämpft, gehofft und am Ende doch verloren: Deutschlands Handballer haben sich den Gold-Traum bei der Europameisterschaft trotz eines starken Auftritts nicht erfüllen können. In der „Hölle von Herning“ verlor das Team von Bundestrainer Alfred Gislason das dramatische Finale gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark mit 27:34 (16:18). Somit konnte sich die DHB-Auswahl nicht zum dritten Mal nach 2004 und 2016 zum EM-Champion küren.