Die deutschen Handballer haben nach der Niederlage in der Hauprunde gegen Dänemark den Einzug in das Halbfinale bei der Handball - Europameisterschaft der Männer 2026 weiterhin selbst in der Hand. Im Duell mit Titelverteidiger Frankreich am Mittwoch kann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason den Einzug ins Halbfinale aus eigener Kraft perfekt machen. Das ist die Konstellation vor dem Spiel.

Deutschland kommt ins Halbfinale der Handball-EM 2026, wenn ... Deutschland steht vor dem letzten Gruppenspiel in der Hauptrunde gegen Frankreich vor einem Alles-oder-nichts-Spiel. Weil Titelverteidiger Frankreich beim überraschenden 32:36 gegen Spanien jedoch patzte, genügt der deutschen Mannschaft bereits ein Unentschieden. Vor dem letzten Spieltag der Hauptrunde weist Deutschland ebenso wie Dänemark jeweils sechs Pluspunkte auf. Dahinter rangieren Frankreich mit vier Zählern sowie Portugal und Norwegen mit jeweils drei Punkten, Spanien folgt mit zwei. Nur die beiden bestplatzierten Teams der Gruppe lösen das Ticket für das Halbfinale. Der Drittplatzierte spielt um Rang fünf.

Mut macht der Blick auf das jüngste Duell mit Frankreich: Im Viertelfinale der Olympischen Spiele 2024 schien die Équipe Tricolore bereits auf der Siegerstraße, ehe Renars Uscins den Gastgeber nahezu im Alleingang entzauberte und Deutschland in der Verlängerung das „Handball-Wunder von Lille“ bescherte.

David Späth vor dem Frankreich-Spiel: "Wir pokern nicht"

Deutschlands Handballer haben die Niederlage gegen Dänemark schnell abgehakt und sich auf das Endspiel im Kampf ums EM-Halbfinale eingeschworen. „Für uns ist die Ausgangslage recht einfach zu definieren: Wir spielen auf Sieg. Wir pokern nicht. Ich vertraue dieser Mannschaft. Ich bin positiv gestimmt, dass wir da sind, wenn es drauf ankommt“, sagte Torhüter David Späth vor dem Alles-oder-nichts-Duell mit Frankreich.