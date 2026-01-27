Die deutschen Handballer haben auch nach der Niederlage gegen Dänemark den Einzug ins EM-Halbfinale noch selbst in der Hand. Um den Sprung unter die besten vier Teams des Turniers zu schaffen, stehen der DHB-Auswahl dabei gleich mehrere Szenarien offen.
Die deutschen Handballer haben nach der Niederlage in der Hauprunde gegen Dänemark den Einzug in das Halbfinale bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 weiterhin selbst in der Hand. Im Duell mit Titelverteidiger Frankreich am Mittwoch kann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason den Einzug ins Halbfinale aus eigener Kraft perfekt machen. Das ist die Konstellation vor dem Spiel.