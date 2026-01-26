Die deutschen Handballer haben mit dem Sieg gegen Norwegen beste Voraussetzungen geschaffen und den Einzug ins EM-Halbfinale nun selbst in der Hand. Um den Sprung unter die besten vier Teams des Turniers zu schaffen, stehen der DHB-Auswahl dabei gleich mehrere Szenarien offen.
Für die deutschen Handballer beginnen bei der Europameisterschaft die entscheidenden Rechenspiele. In den Hauptrunden-Duellen gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark am Montag sowie gegen Titelverteidiger Frankreich am Mittwoch kann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason den Einzug ins Halbfinale aus eigener Kraft perfekt machen.