So ist die Ausgangslage für Deutschland bei der Handball-EM 2026

Deutschland führt die Tabelle der Hauptrundengruppe 1 mit makellosen 6:0 Punkten an und liegt damit vor Frankreich und Dänemark, die jeweils 4:2 Zähler aufweisen. Dahinter rangieren Norwegen und Portugal mit jeweils 2:4 Punkten, während Spanien mit 0:6 Punkten das Tabellenende bildet. Trotz der starken Ausgangslage bleibt Kapitän Johannes Golla realistisch: „Es ist überragend, dass wir in dieser Situation sind. Aber wir haben die zwei besten Teams des Turniers vor uns. Die werden sich nicht ergeben und sagen, geht ihr mal ins Halbfinale“, sagte Golla vor den beiden Top-Duellen.