Die deutschen Handballer haben mit dem Sieg gegen Norwegen beste Voraussetzungen geschaffen und den Einzug ins EM-Halbfinale nun selbst in der Hand. Um den Sprung unter die besten vier Teams des Turniers zu schaffen, stehen der DHB-Auswahl dabei gleich mehrere Szenarien offen.

Digital Desk: Florian Huth

Für die deutschen Handballer beginnen bei der Europameisterschaft die entscheidenden Rechenspiele. In den Hauptrunden-Duellen gegen Weltmeister und Olympiasieger Dänemark am Montag sowie gegen Titelverteidiger Frankreich am Mittwoch kann die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason den Einzug ins Halbfinale aus eigener Kraft perfekt machen.

 

 

So ist die Ausgangslage für Deutschland bei der Handball-EM 2026

Deutschland führt die Tabelle der Hauptrundengruppe 1 mit makellosen 6:0 Punkten an und liegt damit vor Frankreich und Dänemark, die jeweils 4:2 Zähler aufweisen. Dahinter rangieren Norwegen und Portugal mit jeweils 2:4 Punkten, während Spanien mit 0:6 Punkten das Tabellenende bildet. Trotz der starken Ausgangslage bleibt Kapitän Johannes Golla realistisch: „Es ist überragend, dass wir in dieser Situation sind. Aber wir haben die zwei besten Teams des Turniers vor uns. Die werden sich nicht ergeben und sagen, geht ihr mal ins Halbfinale“, sagte Golla vor den beiden Top-Duellen.

Die zwei besten Teams der Gruppe erreichen das Halbfinale. Der Drittplatzierte spielt um Rang fünf. 

Deutschland kommt ins Halbfinale der Handball-EM 2026, wenn ...

 
  • Gelingt es der DHB-Auswahl, aus den beiden abschließenden Hauptrundenspielen gegen Dänemark und Frankreich mindestens zwei Punkte zu holen, wäre der Einzug ins Halbfinale perfekt. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Zähler durch einen Sieg bei einer möglichen Niederlage im anderen Spiel oder durch zwei Unentschieden gesammelt werden. Mit dann 8:2 Punkten wäre Deutschland in jedem Fall mindestens Zweiter der Gruppe. Holt das DHB-Team sogar drei oder vier Punkte, stünde die Qualifikation für die Vorschlussrunde als Gruppensieger fest.

  • Holt das deutsche Team aus den Duellen mit Dänemark und Frankreich einen Punkt und verliert einer der beiden Konkurrenten sein jeweils anderes Hauptrundenspiel gegen Norwegen (Dänemark) beziehungsweise Spanien (Frankreich), wäre der DHB-Auswahl mit dann 7:3 Punkten ebenfalls mindestens Platz zwei in der Gruppe sicher.
  • Verliert das DHB-Team beide verbleibenden Spiele, gegen Dänemark jedoch höchstens mit einem Tor, verliert Dänemark zudem sein letztes Hauptrundenspiel gegen Norwegen, während Frankreich nicht gegen Spanien patzt und Portugal parallel seine ausstehenden Partien gegen Norwegen und Spanien gewinnt, käme es zu einem Dreiervergleich. In diesem Szenario wären Deutschland, Dänemark und Portugal mit jeweils 6:4 Punkten punktgleich. Da auch der direkte Vergleich mit jeweils 2:2 Zählern ausgeglichen wäre, würde die Tordifferenz entscheiden. Hier hätte die deutsche Mannschaft mit einem Plus von einem Treffer die Nase vorn und würde als Gruppenzweiter hinter Frankreich ins Halbfinale einziehen.

Termine der Handball-WM 2025 im Überblick

  • Vorrunde: 15. Januar bis 21. Januar 2026
  • Hauptrunde: 22. bis 28. Januar 2026
  • Spiel um Platz 5: 30. Januar 2026
  • Halbfinale: 30. Januar 2026
  • Spiel um Platz 3: 1. Februar 2026
  • Finale: 1. Februar 2026

 