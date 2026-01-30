Deutschlands Handballer stehen im Endspiel der Europameisterschaft und dürfen auf den dritten Titelgewinn nach 2004 und 2016 hoffen. Das DHB-Team setzte sich im Halbfinale gegen Kroatien mit 31:28 (17:15) durch und spielt am Sonntag gegen Dänemark oder Island um Gold.

dpa 30.01.2026 - 19:18 Uhr

