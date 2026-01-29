Dagur Sigurdsson rechnet vor dem Duell mit Deutschland mit der EHF ab. Kroatiens Trainer schimpft über den Turnierplan. Er spricht von einem „Zirkus“ und einer „Fast-Food-Firma“.
In einer beispiellosen Wutrede hat Kroatiens Nationaltrainer Dagur Sigurdsson vor dem Halbfinal-Duell mit Deutschland die Europäische Handballföderation (EHF) scharf kritisiert. „Ich muss diesen Zirkus hier mitmachen. Das ist eine Schande. Die EHF interessiert sich nicht für uns Spieler und auch nicht für das Team“, schimpfte Sigurdsson vor dem Spiel an diesem Freitag (17.45 Uhr).