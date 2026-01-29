Der Einzug der deutschen Handballer in das Halbfinale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 hat dem ZDF eine starke Einschaltquote beschert.

Digital Desk: Florian Huth

Über sieben Millionen sehen Deutschland gegen Frankreich bei der Handball-EM 2026

7,02 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen sahen die Zehn-Tore-Gala von Spielmacher Juri Knorr beim 38:34 im Hauptrunden-Finale gegen Frankreich. Dies entsprach einem Marktanteil von 34,3 Prozent. Die Übertragung aus Herning war die meistgesehene Sendung am Mittwoch, der Marktanteil der Höchstwert bei diesem Turnier.Am Freitag (17.45 Uhr/ARD) treffen die Handballer im Halbfinale von Herning auf Vizeweltmeister Kroatien. Am Sonntag spielt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason dann entweder im Endspiel um Gold (18.00 Uhr) oder im Spiel um Platz drei um Bronze (15.15). 

 

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Alle Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten der Hauptrunde

Mehr Zuschauer in Summe hatte bei dieser EM lediglich das vorherige Spiel gegen Dänemark (7,88 Millionen/29,1 Prozent), in der Vorrunde gegen Spanien sahen 6,97 Millionen Menschen (27,7) zu. Ebenfalls mehr als sechs Millionen Menschen sahen den Hauptrundensieg gegen Norwegen mit der Glanzleistung von Andreas Wolff (6,22/25,4).

Termine der Handball-EM 2026 im Überblick

  • Vorrunde: 15. Januar bis 21. Januar 2026
  • Hauptrunde: 22. bis 28. Januar 2026
  • Spiel um Platz 5: 30. Januar 2026
  • Halbfinale: 30. Januar 2026
  • Spiel um Platz 3: 1. Februar 2026
  • Finale: 1. Februar 2026