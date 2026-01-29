Der Einzug der deutschen Handballer in das Halbfinale der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 hat dem ZDF eine starke Einschaltquote beschert.

Florian Huth 29.01.2026 - 11:11 Uhr

Über sieben Millionen sehen Deutschland gegen Frankreich bei der Handball-EM 2026

7,02 Millionen Zuschauer und Zuschauerinnen sahen die Zehn-Tore-Gala von Spielmacher Juri Knorr beim 38:34 im Hauptrunden-Finale gegen Frankreich. Dies entsprach einem Marktanteil von 34,3 Prozent. Die Übertragung aus Herning war die meistgesehene Sendung am Mittwoch, der Marktanteil der Höchstwert bei diesem Turnier.Am Freitag (17.45 Uhr/ARD) treffen die Handballer im Halbfinale von Herning auf Vizeweltmeister Kroatien. Am Sonntag spielt die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason dann entweder im Endspiel um Gold (18.00 Uhr) oder im Spiel um Platz drei um Bronze (15.15).