Welcher TV-Sender überträgt das Finale und das Spiel um Platz 3 der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Duelle kostenlos im Livestream verfolgen?

Showdown bei der Handball - Europameisterschaft der Männer 2026! Zum Abschluss des Turniers kommt es im Finale zum Kracher zwischen Deutschland und Gastgeber Dänemark. Im Spiel um Platz drei duellieren sich Kroatien und Island. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Uhrzeiten und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Sonntag, dem 01.02.2026.

Bei der Handball-EM 2026 fällt heute die Entscheidung über Gold und Bronze. Den Auftakt macht um 15:15 Uhr das Spiel um Platz drei zwischen Island und Kroatien. Ab 18:00 Uhr kämpft die deutsche Handball-Nationalmannschaft im Finale gegen Dänemark um den EM-Titel. Beide Partien werden auch heute live im TV und im Stream übertragen.

Diese Partien der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 werden am Sonntag, dem 1. Februar 2026, live im TV und Stream übertragen.

15:15 Uhr : Spiel um Platz 3: Island gegen Kroatien live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn

: Spiel um Platz 3: Island gegen Kroatien live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn 18:00 Uhr: Finale: Deutschland gegen Dänemark live im Free-TV des ZDF, ZDF-Mediathek und bei Dyn Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten bis zum Finale

Handball-EM der Männer 2026: Übertragung bei ARD, ZDF oder doch nur im Stream bei Dyn?

Die Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaft 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen sind auf mehrere Anbieter verteilt. Sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden kostenlos im Free-TV gezeigt – im Wechsel bei ARD und ZDF. Parallel dazu sind die Partien auch im Livestream über die Mediatheken der Sender sowie auf sportschau.de und sportstudio.de abrufbar.

Darüber hinaus übertragen ARD und ZDF mehr als 30 weitere EM-Spiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv im Livestream in ihren jeweiligen Mediatheken. Für eine vollständige Abdeckung des Turniers reicht das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen allerdings nicht aus. Wer alle 65 Spiele der Handball-Europameisterschaft 2026 sehen möchte, benötigt ein Abonnement beim Streamingdienst Dyn. Dort werden sämtliche Partien live und auf Abruf gezeigt – darunter auch das Finale sowie das Spiel um Platz drei, sofern keine deutsche Mannschaft beteiligt ist. Dyn ist über Webbrowser, mobile Endgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs empfangbar.