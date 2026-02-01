Welcher TV-Sender überträgt das Finale und das Spiel um Platz 3 der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Duelle kostenlos im Livestream verfolgen?
Showdown bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026! Zum Abschluss des Turniers kommt es im Finale zum Kracher zwischen Deutschland und Gastgeber Dänemark. Im Spiel um Platz drei duellieren sich Kroatien und Island. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Uhrzeiten und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Sonntag, dem 01.02.2026.
Wer überträgt Finale und Spiel um Platz 3 der Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Bei der Handball-EM 2026 fällt heute die Entscheidung über Gold und Bronze. Den Auftakt macht um 15:15 Uhr das Spiel um Platz drei zwischen Island und Kroatien. Ab 18:00 Uhr kämpft die deutsche Handball-Nationalmannschaft im Finale gegen Dänemark um den EM-Titel. Beide Partien werden auch heute live im TV und im Stream übertragen.
Handball-Europameisterschaft der Männer am 01.02.2026 im TV und Livestream
Diese Partien der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 werden am Sonntag, dem 1. Februar 2026, live im TV und Stream übertragen.