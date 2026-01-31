Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?

Florian Huth 31.01.2026 - 06:23 Uhr

Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen steht kurz vor der Entscheidung. Das Spiel um Platz 3 und das Finale mit Deutschland stehen an. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Samstag, dem 31.01.2026.

Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 am Samstag im TV und Stream?

Nach dem Abschluss der beiden Spiele im Halbfinale der Handball-EM 2026 der Männer kehrt am Samstag noch einmal Ruhe ein: Das Turnier legt eine kurze Pause ein. Der freie Tag ist fester Bestandteil des Turnierplans der EHF. Nach den intensiven Halbfinals mit hoher physischer Belastung sollen die Mannschaften die Möglichkeit erhalten, Kräfte zu sammeln und sich optimal auf das Spiel um Platz 3 und das Endspiel einzustellen. Weiter geht es am Sonntag, 01.02.2026, mit dem Spiel um Platz 3 und dem Finale. Dabei trifft die deutsche Nationalmannschaft um 18:00 Uhr auf Dänemark. Im Spiel um Platz 3 treffen um 15:15 Uhr Kroatien und Island aufeinander. Auch am Sonntag werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 im TV und Livetream übertragen.

Handball-Europameisterschaft der Männer am 31.01.2026 im TV und Livestream

Am Samstag, 31.01.2026, finden keine Spiele bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 statt. So geht das Turnier weiter.