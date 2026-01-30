Welcher TV-Sender überträgt die Halbfinale und das Spiel um Platz 5 der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?

Die Handball - Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen geht in die entscheidende Phase. Deutschland gegen Kroatien und Dänemark gegen Island spielen im Halbfinale um den Einzug in das Endspiel. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Uhrzeiten und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Freitag, dem 30.01.2026.

Am Freitag, 30.01.2026, geht es bei der Handball-EM in den beiden Halbfinals um den Einzug in das Endspiel. Den Anfang macht aber um 15:00 Uhr das Spiel um Platz 5 zwischen Portugal und Schweden. Am frühen Abend steht um 17:45 Uhr das Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien auf dem Programm. Den Abschluss des Tages macht um 20:30 Uhr das zweite Halbfinale zwischen Dänemark und Island.

Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen.

Handball-Europameisterschaft der Männer am 30.01.2026 im TV und Livestream Diese Partien der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 werden am Freitag, dem 30. Januar 2026, live im TV und per Livestream übertragen.

15:00Uhr: Spiel um Platz 5: Portugal gegen Schweden live bei Dyn

17:45 Uhr: Halbfinale: Deutschland gegen Kroatien live im Free-TV der ARD, ARD-Mediathek und bei Dyn

20:30 Uhr: Halbfinale: Dänemark gegen Island live in der ARD-Mediathek und bei Dyn

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten bis zum Finale

Handball-EM der Männer 2026: Übertragung bei ARD, ZDF oder doch nur im Stream bei Dyn?

Die Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaft 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen sind auf mehrere Anbieter verteilt. Sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden kostenlos im Free-TV gezeigt – im Wechsel bei ARD und ZDF. Parallel dazu sind die Partien auch im Livestream über die Mediatheken der Sender sowie auf sportschau.de und sportstudio.de abrufbar. Wann die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft stattfinden, erfahrt ihr hier.

Darüber hinaus übertragen ARD und ZDF mehr als 30 weitere EM-Spiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv im Livestream in ihren jeweiligen Mediatheken. Für eine vollständige Abdeckung des Turniers reicht das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen allerdings nicht aus. Wer alle 65 Spiele der Handball-Europameisterschaft 2026 sehen möchte, benötigt ein Abonnement beim Streamingdienst Dyn. Dort werden sämtliche Partien live und auf Abruf gezeigt – darunter auch das Finale sowie das Spiel um Platz drei, sofern keine deutsche Mannschaft beteiligt ist. Dyn ist über Webbrowser, mobile Endgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs empfangbar.