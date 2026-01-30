Welcher TV-Sender überträgt die Halbfinale und das Spiel um Platz 5 der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen geht in die entscheidende Phase. Deutschland gegen Kroatien und Dänemark gegen Island spielen im Halbfinale um den Einzug in das Endspiel. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Uhrzeiten und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Freitag, dem 30.01.2026.
Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Am Freitag, 30.01.2026, geht es bei der Handball-EM in den beiden Halbfinals um den Einzug in das Endspiel. Den Anfang macht aber um 15:00 Uhr das Spiel um Platz 5 zwischen Portugal und Schweden. Am frühen Abend steht um 17:45 Uhr das Halbfinale der deutschen Nationalmannschaft gegen Kroatien auf dem Programm. Den Abschluss des Tages macht um 20:30 Uhr das zweite Halbfinale zwischen Dänemark und Island.
Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen.