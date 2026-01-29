Nach dem Sieg gegen Frankreich träumen die deutschen Handballer vom EM-Gold. Der Hoffnungsträger wirft sich vor dem Halbfinale in einen Rausch. Sorgen bereitet hingegen der Abwehrchef.
Herning - Miro Schluroff versuchte es erst gar nicht mit branchenüblichen Floskeln. Weder wollte der deutsche Handball-Nationalspieler von Spiel zu Spiel gucken noch ein Tor mehr werfen als der Gegner. "Wir wollen Europameister werden. Mehr muss man nicht sagen", erklärte der wurfgewaltige Rückraumspieler unmissverständlich nach dem ersten EM-Sieg über Frankreich seit 1998.