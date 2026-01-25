Deutschlands Handballer sind noch einen Sieg vom Medaillenspiel entfernt. Doch nun wartet mit Dänemark das beste Team der Welt – und ein Gegner, unter dem die DHB-Riege seit zehn Jahren leidet.
Herning - Die angereisten Fans feierten ihren Handball-Helden auch noch Minuten nach Abpfiff mit lauten Sprechchören. Seine Mitspieler überboten sich in Superlativen, als sie die Leistung von Andreas Wolff beschrieben. Von "phänomenal" über "Weltklasse" bis hin zu "der beste Torhüter der Welt" war alles zu hören. Rückraumspieler Marko Grgic brachte die 22 Paraden nach dem 30:28-Sieg über Norwegen schließlich unmissverständlich auf den Punkt: "Er hat uns einfach mal wieder den Arsch gerettet".