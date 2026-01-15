Die deutschen Handballer lassen im ersten EM-Vorrundenspiel gegen Österreich nichts anbrennen. Torwart Andreas Wolff lässt seinen markigen Worten im Vorfeld etliche Glanztaten folgen.
15.01.2026 - 22:17 Uhr
Herning - Top-Start in die Medaillen-Mission: Dank eines Abwehrbollwerks mit Torwart-Titan Andreas Wolff als starkem Rückhalt haben Deutschlands Handballer das EM-Auftaktspiel gegen Österreich mit 30:27 (12:8) gewonnen und Kurs auf die Hauptrunde genommen. Vor 5.820 Zuschauern im dänischen Herning war Kapitän Johannes Golla mit sieben Toren bester Werfer für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason.