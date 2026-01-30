Portugal trifft am Freitag, dem 30. Januar 2026, im Spiel um Platz 5 der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Schweden. Anwurf ist um 15:00 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Spiel um Platz 5 Portugal gegen Schweden bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

Nationalmannschaften : Portugal, Schweden

: Portugal, Schweden Wettbewerb : Spiel um Platz 5, Handball-EM der Männer 2026

: Spiel um Platz 5, Handball-EM der Männer 2026 Datum : Freitag, 30. Januar 2026

: Freitag, 30. Januar 2026 Uhrzeit : 15:00 Uhr

: 15:00 Uhr Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Portugal gegen Schweden heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Portugal und Schweden, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel um Platz 5 der Handball-Europameisterschaft Portugal gegen Schweden wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel um Platz 5 Portugal gegen Schweden bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse, Termine und Uhrzeiten der Hauptrunde

Wo läuft Portugal gegen Schweden heute im Livestream?