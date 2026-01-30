Portugal trifft im Spiel um Platz 5 bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Schweden. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?
Portugal bestreitet am Freitag, 30. Januar 2026, das Spiel um Platz 5 bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen Schweden. Co-Gastgeber Schweden war durch die Ergebnisse der Konkurrenz bereits vor dem letzten Spiel der Hauptrunde ausgeschieden, setzte aber mit einem furiosen 34:21 gegen die Schweiz noch ein Ausrufezeichen. Als Tabellendritter greift der Rekord-Europameister nun im Platzierungsspiel um Rang fünf gegen Portugal an.