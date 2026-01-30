Portugal trifft im Spiel um Platz 5 bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Schweden. Wer überträgt das Duell im Free-TV? Gibt es einen kostenlosen Livestream?

Portugal bestreitet am Freitag, 30. Januar 2026, das Spiel  um Platz 5 bei der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gegen Schweden. Co-Gastgeber Schweden war durch die Ergebnisse der Konkurrenz bereits vor dem letzten Spiel der Hauptrunde ausgeschieden, setzte aber mit einem furiosen 34:21 gegen die Schweiz noch ein Ausrufezeichen. Als Tabellendritter greift der Rekord-Europameister nun im Platzierungsspiel um Rang fünf gegen Portugal an. 

 

 

Portugal gegen Schweden heute live, Handball-EM 2026: Uhrzeit und Übertragung

Portugal trifft am Freitag, dem 30. Januar 2026, im Spiel um Platz 5 der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 auf Schweden. Anwurf ist um 15:00 Uhr in der Jyske Bank Boxen im dänischen Herning. Fans, die nicht in der Halle dabei sein können, haben dennoch die Möglichkeit das Spiel live zu verfolgen.

Die Informationen zum Spiel um Platz 5 Portugal gegen Schweden bei der Handball-EM 2026 im Überblick:

  • Nationalmannschaften: Portugal, Schweden
  • Wettbewerb: Spiel um  Platz 5, Handball-EM der Männer 2026
  • Datum: Freitag, 30. Januar 2026
  • Uhrzeit: 15:00 Uhr
  • Halle: Jyske Bank Boxen, Herning (Dänemark)

Wer überträgt Portugal gegen Schweden heute im TV?

Handball-Fans fragen sich hinsichtlich des EM-Spiels zwischen Portugal und Schweden, ob das Spiel live im frei empfangbaren Fernsehen übertragen wird. Hier gibt es schlechte Nachrichten: Das Spiel um Platz 5 der Handball-Europameisterschaft Portugal gegen Schweden wird heute nicht live im Free-TV übertragen. Zwar haben sich die öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ein Rechtepaket zur Übertragung der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 gesichert, doch das Spiel um Platz 5 Portugal gegen Schweden bei der Europameisterschaft zeigen sie nicht im Free-TV.

Wo läuft Portugal gegen Schweden heute im Livestream?

Fans müssen dennoch nicht auf eine Live-Übertragung des Spiels um Platz 5 verzichten. Der Streaminganbieter Dyn zeigt das Duell Portugal gegen Schweden bei der Handball-EM 2026 live. Dafür ist allerdings ein kostenpflichtiges Abo nötig. Der Monatspass für die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 kostet 15 Euro.

Alle Informationen zur Übertragung Portugal gegen Schweden bei der Handball-EM der Männer 2026.

  • Free-TV: -
  • Pay-TV: -
  • Livestream: Dyn