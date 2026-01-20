Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?

Die Handball - Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. 24 Nationen kämpfen um den Titel des Europameisters. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Dienstag, dem 20.01.2026.

Der EM-Spieltag am 20.01.2026 startet um 18:00 Uhr mit drei Begegnungen. Nordmazedonien trifft auf Rumänien, parallel dazu spielt Montenegro gegen die Schweiz und Polen bekommt es mit Italien zu tun. Am Abend folgen ab 20:30 Uhr ebenfalls drei Partien: Dänemark misst sich mit Portugal, Slowenien trifft auf die Färöer und Ungarn spielt gegen Island. Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.

Handball-Europameisterschaft der Männer am 20.01.2026 im TV und Livestream Diese Partien der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 werden am Dienstag, dem 20. Januar 2026, live im TV und per Livestream übertragen.

18:00 Uhr : Nordmazedonien gegen Rumänien live bei Dyn

: Nordmazedonien gegen Rumänien live bei Dyn 18:00 Uhr : Montenegro gegen Schweiz live bei Dyn

: Montenegro gegen Schweiz live bei Dyn 18:00 Uh r : Polen gegen Italien live bei Dyn

: Polen gegen Italien live bei Dyn 20:30 Uhr : Dänemark gegen Portugal live in der ARD-Mediathek und bei Dyn

: Dänemark gegen Portugal live in der ARD-Mediathek und bei Dyn 20:30 Uhr : Slowenien gegen Färöer live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn

: Slowenien gegen Färöer live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn 20:30 Uhr: Ungarn gegen Island live bei Dyn

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse und Termine der Vorrunde und Hauptrunde

Handball-EM der Männer 2026: Übertragung bei ARD, ZDF oder doch nur im Stream bei Dyn?

Die Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaft 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen sind auf mehrere Anbieter verteilt. Sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden kostenlos im Free-TV gezeigt – im Wechsel bei ARD und ZDF. Parallel dazu sind die Partien auch im Livestream über die Mediatheken der Sender sowie auf sportschau.de und sportstudio.de abrufbar. Wann die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft stattfinden, erfahrt ihr hier.

Darüber hinaus übertragen ARD und ZDF mehr als 30 weitere EM-Spiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv im Livestream in ihren jeweiligen Mediatheken. Für eine vollständige Abdeckung des Turniers reicht das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen allerdings nicht aus. Wer alle 65 Spiele der Handball-Europameisterschaft 2026 sehen möchte, benötigt ein Abonnement beim Streamingdienst Dyn. Dort werden sämtliche Partien live und auf Abruf gezeigt – darunter auch das Finale sowie das Spiel um Platz drei, sofern keine deutsche Mannschaft beteiligt ist. Dyn ist über Webbrowser, mobile Endgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs empfangbar.