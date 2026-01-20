Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. 24 Nationen kämpfen um den Titel des Europameisters. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Dienstag, dem 20.01.2026.
Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Der EM-Spieltag am 20.01.2026 startet um 18:00 Uhr mit drei Begegnungen. Nordmazedonien trifft auf Rumänien, parallel dazu spielt Montenegro gegen die Schweiz und Polen bekommt es mit Italien zu tun. Am Abend folgen ab 20:30 Uhr ebenfalls drei Partien: Dänemark misst sich mit Portugal, Slowenien trifft auf die Färöer und Ungarn spielt gegen Island. Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.