Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. 24 Nationen kämpfen um den Titel des Europameisters. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Samstag, dem 17.01.2026.
Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Der EM-Spieltag am Samstag beginnt um 18:00 Uhr mit drei Begegnungen. Kroatien trifft auf Georgien, zeitgleich spielt Österreich gegen Spanien und die Ukraine bekommt es mit Frankreich zu tun. Am Abend stehen ab 20:30 Uhr ebenfalls drei Partien auf dem Programm: Schweden trifft auf die Niederlande, Serbien spielt gegen Deutschland und Tschechien misst sich mit Norwegen. Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.