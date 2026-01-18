Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. 24 Nationen kämpfen um den Titel des Europameisters. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Sonntag, dem 18.01.2026.
Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Der EM-Spieltag am Sonntag startet um 18:00 Uhr mit drei Begegnungen. Nordmazedonien trifft auf Portugal, parallel dazu spielen Montenegro und die Färöer und Polen misst sich mit Island. Am Abend folgen ab 20:30 Uhr drei weitere Partien: Die Schweiz bekommt es mit Slowenien zu tun, Rumänien trifft auf Dänemark, außerdem spielt Italien gegen Ungarn. Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.