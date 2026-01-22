Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. Zwölf Nationen spielen in der Hauptrunde um den Einzug in das Halbfinale. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Donnerstag, dem 22.01.2026.
Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Der EM-Spieltag am 22.01.2026 beginnt bereits um 15:30 Uhr mit der Begegnung zwischen Deutschland und Portugal. Am Abend folgt ab 18:00 Uhr das Duell zwischen Spanien und Norwegen. Ab 20:30 Uhr messen sich Frankreich und Dänemark auf der Platte. Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen. Hier geht es direkt zum Angebot der Handball-EM bei Dyn.