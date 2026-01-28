Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. Zwölf Nationen spielen in der Hauptrunde um den Einzug in das Halbfinale. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Mittwoch, dem 28.01.2026.
Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Am Mittwoch, 28.01.2026, fallen die Entscheidungen in der Hauptrunde. Um 15:30 Uhr treffen Spanien und Portugal aufeinander, zeitgleich kommt es zum Duell zwischen Slowenien und Island. Am frühen Abend steht um 18:00 Uhr das Topspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich auf dem Programm, parallel messen sich Kroatien und Ungarn. Den Abschluss des Spieltages bilden um 20:30 Uhr die Begegnungen zwischen Dänemark und Norwegen sowie zwischen der Schweiz und Schweden.
Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen.