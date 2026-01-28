Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?

Die Handball - Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. Zwölf Nationen spielen in der Hauptrunde um den Einzug in das Halbfinale. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Mittwoch, dem 28.01.2026.

Am Mittwoch, 28.01.2026, fallen die Entscheidungen in der Hauptrunde. Um 15:30 Uhr treffen Spanien und Portugal aufeinander, zeitgleich kommt es zum Duell zwischen Slowenien und Island. Am frühen Abend steht um 18:00 Uhr das Topspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Frankreich auf dem Programm, parallel messen sich Kroatien und Ungarn. Den Abschluss des Spieltages bilden um 20:30 Uhr die Begegnungen zwischen Dänemark und Norwegen sowie zwischen der Schweiz und Schweden.

Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen.

Handball-Europameisterschaft der Männer am 28.01.2026 im TV und Livestream Diese Partien der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 werden am Mittwoch, dem 28. Januar 2026, live im TV und per Livestream übertragen.

15:30 Uhr: Spanien gegen Portugal live bei Dyn

15:30 Uhr: Slowenien gegen Island live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn

18:00 Uhr: Deutschland gegen Frankreich live im Free-TV des ZDF, ZDF-Mediathek und bei Dyn

18:00 Uhr: Kroatien gegen Ungarn live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn

20:30 Uhr: Dänemark gegen Norwegen live in der ARD-Mediathek und bei Dyn

20:30 Uhr: Schweiz gegen Schweden live in der ARD-Mediathek und bei Dyn

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse. Uhrzeiten und Termine der Hauptrunde

Handball-EM der Männer 2026: Übertragung bei ARD, ZDF oder doch nur im Stream bei Dyn?

Die Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaft 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen sind auf mehrere Anbieter verteilt. Sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden kostenlos im Free-TV gezeigt – im Wechsel bei ARD und ZDF. Parallel dazu sind die Partien auch im Livestream über die Mediatheken der Sender sowie auf sportschau.de und sportstudio.de abrufbar. Wann die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft stattfinden, erfahrt ihr hier.

Darüber hinaus übertragen ARD und ZDF mehr als 30 weitere EM-Spiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv im Livestream in ihren jeweiligen Mediatheken. Für eine vollständige Abdeckung des Turniers reicht das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen allerdings nicht aus. Wer alle 65 Spiele der Handball-Europameisterschaft 2026 sehen möchte, benötigt ein Abonnement beim Streamingdienst Dyn. Dort werden sämtliche Partien live und auf Abruf gezeigt – darunter auch das Finale sowie das Spiel um Platz drei, sofern keine deutsche Mannschaft beteiligt ist. Dyn ist über Webbrowser, mobile Endgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs empfangbar.