Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. Zwölf Nationen spielen in der Hauptrunde um den Einzug in das Halbfinale. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Montag, dem 26.01.2026.
Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Der Samstag bietet in der Hauptrunde hochkarätige Handballkost auf internationalem Topniveau. Den Auftakt macht um 15:30 Uhr das Duell zwischen Frankreich und Portugal. Anschließend treffen um 18:00 Uhr Spanien und Dänemark aufeinander. Zum Abschluss des Spieltages steht um 20:30 Uhr das mit Spannung erwartete Spiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Norwegen auf dem Programm.
Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen.