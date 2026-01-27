Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. Zwölf Nationen spielen in der Hauptrunde um den Einzug in das Halbfinale. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Dienstag, dem 27.01.2026.
Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Der Dienstag bietet in der Hauptrunde hochkarätige Handballkost auf internationalem Topniveau. Den Auftakt macht um 15:30 Uhr das Duell zwischen der Schweiz und Tabellenführer Island. Anschließend treffen um 18:00 Uhr Slowenien und Kroatien aufeinander. Zum Abschluss des Spieltages steht um 20:30 Uhr das Spiel Schweden gegen Ungarn auf dem Programm. Auch heute werden die Spiele der Handball-EM der Männer 2026 von ARD, ZDF und Dyn übertragen.
Handball-Europameisterschaft der Männer am 27.01.2026 im TV und Livestream
Diese Partien der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 werden am Dienstag, dem 27. Januar 2026, live im TV und per Livestream übertragen.