Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen ist gestartet. 24 Nationen kämpfen um den Titel des Europameisters. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Donnerstag, dem 15.01.2026.
Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Der erste EM-Spieltag am 15. Januar 2026 startet um 18:00 Uhr mit zwei parallelen Partien. Spanien bekommt es mit Serbien zu tun. Die Begegnung ist live in der ZDF-Mediathek sowie beim Streamingdienst Dyn zu sehen. Zeitgleich trifft Frankreich auf Tschechien. Dieses Spiel wird in der ARD-Mediathek und ebenfalls bei Dyn übertragen.