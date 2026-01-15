Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?

Die Handball - Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen ist gestartet. 24 Nationen kämpfen um den Titel des Europameisters. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Donnerstag, dem 15.01.2026.

Der erste EM-Spieltag am 15. Januar 2026 startet um 18:00 Uhr mit zwei parallelen Partien. Spanien bekommt es mit Serbien zu tun. Die Begegnung ist live in der ZDF-Mediathek sowie beim Streamingdienst Dyn zu sehen. Zeitgleich trifft Frankreich auf Tschechien. Dieses Spiel wird in der ARD-Mediathek und ebenfalls bei Dyn übertragen.

Am Abend rückt dann die deutsche Mannschaft in den Fokus. Um 20:30 Uhr bestreitet die DHB-Auswahl gegen Österreich ihr erstes Turnierspiel. Die Partie wird live im Free-TV in der ARD gezeigt und zusätzlich in der ARD-Mediathek, auf sportschau.de sowie bei Dyn übertragen. Ebenfalls um 20:30 Uhr stehen sich Norwegen und die Ukraine gegenüber. Dieses Duell läuft live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn.

Handball-Europameisterschaft der Männer am 15.01.2026 im TV und Livestream

Diese Partien der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 werden am Donnerstag, dem 15. Januar 2026, live im TV und per Livestream übertragen.

18:00 Uhr : Spanien gegen Serbien live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn

: Spanien gegen Serbien live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn 18:00 Uhr : Frankreich gegen Tschechien live in der ARD-Mediathek und bei Dyn

: Frankreich gegen Tschechien live in der ARD-Mediathek und bei Dyn 20:30 Uhr : Deutschland gegen Österreich live im Free-TV in der ARD, der ARD-Mediathek und Dyn

: Deutschland gegen Österreich live im Free-TV in der ARD, der ARD-Mediathek und Dyn 20:30 Uhr: Norwegen gegen Ukraine live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn

Handball-EM der Männer 2026: Spielplan, Gruppen und Termine von Vorrunde bis Finale

Handball-EM der Männer 2026: Übertragung bei ARD, ZDF oder doch nur im Stream bei Dyn?

Die Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaft 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen sind auf mehrere Anbieter verteilt. Sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden kostenlos im Free-TV gezeigt – im Wechsel bei ARD und ZDF. Parallel dazu sind die Partien auch im Livestream über die Mediatheken der Sender sowie auf sportschau.de und sportstudio.de abrufbar. Wann die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft stattfinden, erfahrt ihr hier.

Darüber hinaus übertragen ARD und ZDF mehr als 30 weitere EM-Spiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv im Livestream in ihren jeweiligen Mediatheken. Für eine vollständige Abdeckung des Turniers reicht das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen allerdings nicht aus. Wer alle 65 Spiele der Handball-Europameisterschaft 2026 sehen möchte, benötigt ein Abonnement beim Streamingdienst Dyn. Dort werden sämtliche Partien live und auf Abruf gezeigt – darunter auch das Finale sowie das Spiel um Platz drei, sofern keine deutsche Mannschaft beteiligt ist. Dyn ist über Webbrowser, mobile Endgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs empfangbar.