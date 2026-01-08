Sieben Tage vor dem EM-Start gegen Österreich testen Deutschlands Handballer gegen den WM-Zweiten Kroatien. In Zagreb besteht das DHB-Team dank seines Keepers - und beendet eine Negativserie.
Zagreb - Angeführt von Torhüter David Späth haben sich die deutschen Handballer mit einem Erfolg über Angstgegner Kroatien mächtig Selbstvertrauen für die Europameisterschaft geholt. Die Auswahl von Bundestrainer Alfred Gislason setzte sich in Zagreb gegen den Vize-Weltmeister mit 32:29 (17:14) durch und machte ihren Fans trotz einer sehr schwierigen Auslosung Hoffnung auf eine erfolgreiche EM. Am Sonntag treffen sich beide Teams zur EM-Generalprobe in Hannover wieder.