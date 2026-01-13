Handball: Europameisterschaft Bockstark, aber wohl nicht stark genug
An diesem Donnerstag beginnt die 17. Handball-EM der Männer in Skandinavien. Wir haben Trainer aus Fellbach und Kernen gefragt, wer für sie der große Titel-Favorit ist.
Die Handballwelt schaut von diesem Donnerstag an bis zum 1. Februar interessiert nach Skandinavien, wo die Europameisterschaft der Männer ausgetragen wird. Besonderes Interesse hierzulande gilt freilich dem deutschen Nationalteam um Bundestrainer Alfred Gislason, das schon in der Vorrunde heftig gefordert ist und zum Auftakt an diesem Donnerstag auf die Mannschaft von Österreich trifft. Wir haben uns bei einigen Handball-Trainern aus dem Verbreitungsgebiet der Fellbacher Zeitung umgehört und wollten unter anderem wissen, was sie dem Team um Kapitän Johannes Golla zutrauen und wer den Titel gewinnt. Bei letzter Frage sind sich fast alle einig. Nur einer schert aus.