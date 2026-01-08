Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet vom 15. Januar bis 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. Das sind der Spielplan, die Termine und Anwurfzeiten im Überblick.
08.01.2026 - 12:01 Uhr
Die Handball-Europameisterschaft der Männer findet vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Anwurfzeiten von der Vorrunde bis zum Finale bei der Handball-EM 2026.
Gruppen der Handball-EM der Männer 2026
Die Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer wird vom 15. Januar bis zum 21. Januar 2026 ausgetragen. In diesen sechs Vierergruppen wird gespielt.