Die Handball - Europameisterschaft der Männer findet vom 15. Januar bis zum 1. Februar 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen statt. In diesem Artikel gibt es alle wichtigen Informationen zu den Spielterminen und Anwurfzeiten von der Vorrunde bis zum Finale bei der Handball-EM 2026.

Die Vorrunde der Handball-Europameisterschaft der Männer wird vom 15. Januar bis zum 21. Januar 2026 ausgetragen. In diesen sechs Vierergruppen wird gespielt.

Gruppe A: Deutschland, Spanien, Österreich, Serbien (in Herning)

Gruppe B: Dänemark, Nordmazedonien, Portugal, Rumänien (in Herning)

Gruppe C: Frankreich, Norwegen, Tschechien, Ukraine (in Oslo)

Gruppe D: Färöer, Montenegro, Schweiz, Slowenien (in Oslo)

Gruppe E: Georgien, Kroatien, Niederlande, Schweden (in Malmö)

Gruppe F: Island, Italien, Polen, Ungarn (in Kristianstad)



Modus der Handball-EM der Männer 2026

In der Vorrunde der Europameisterschaft gehen 24 Nationalmannschaften an den Start, die in sechs Gruppen mit jeweils vier Teams eingeteilt sind. Gespielt wird im Modus „jeder gegen jeden“, wobei sich die jeweils beiden bestplatzierten Mannschaften jeder Gruppe für die Hauptrunde qualifizieren.

In der anschließenden Hauptrunde treten die verbliebenen zwölf Teams in zwei Gruppen mit jeweils sechs Mannschaften gegeneinander an. Die Erst- und Zweitplatzierten ziehen ins Halbfinale ein, während die Drittplatzierten beider Gruppen im Spiel um Platz fünf aufeinandertreffen. Die Sieger der beiden Halbfinals kämpfen schließlich im Endspiel um den Titel des Handball-Europameisters 2026, während die unterlegenen Teams im Spiel um Platz drei die Bronzemedaille ausspielen.

Spielplan der Handball-EM der Männer 2025



Donnerstag, 15. Januar 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

18:00 Uhr: Spanien vs. Serbien

18:00 Uhr: Frankreich vs. Tschechien

20:30 Uhr: Deutschland vs. Österreich

20:30 Uhr: Norwegen vs. Ukraine

Freitag, 16. Januar 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

18:00 Uhr: Portugal vs. Rumänien

18:00 Uhr: Slowenien vs. Montenegro

18:00 Uhr: Island vs. Italien

20:30 Uhr: Dänemark vs. Nordmazedonien

20:30 Uhr: Färöer vs. Schweiz

20:30 Uhr: Ungarn vs. Polen

Samstag, 17. Januar 2026, Vorrunde, 1. Spieltag

18:00 Uhr: Kroatien vs. Georgien

20:30 Uhr: Schweden vs. Niederlande

Samstag, 17. Januar 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

18:00 Uhr: Österreich vs. Spanien

18:00 Uhr: Ukraine vs. Frankreich

20:30 Uhr: Serbien vs. Deutschland

20:30 Uhr: Tschechien vs. Norwegen

Sonntag, 18. Januar 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

18:00 Uhr: Nordmazedonien vs. Portugal

18:00 Uhr: Montenegro vs. Färöer

18:00 Uhr: Schweiz vs. Slowenien

18:00 Uhr: Polen vs. Island

20:30 Uhr: Rumänien vs. Dänemark

20:30 Uhr: Italien vs. Ungarn

Montag, 19. Januar 2026, Vorrunde, 2. Spieltag

18:00 Uhr: Niederlande vs. Kroatien

20:30 Uhr: Georgien vs. Schweden

Montag, 19. Januar 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

18:00 Uhr: Österreich vs. Serbien

18:00 Uhr: Tschechien vs. Ukraine

20:30 Uhr: Deutschland vs. Spanien

20:30 Uhr: Frankreich vs. Norwegen

Dienstag, 20. Januar 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

18:00 Uhr: Nordmazedonien vs. Rumänien

18:00 Uhr: Montenegro vs. Schweiz

18:00 Uhr: Polen vs. Italien

20:30 Uhr: Dänemark vs. Portugal

20:30 Uhr: Slowenien vs. Färöer

20:30 Uhr: Ungarn vs. Island

Mittwoch, 21. Januar 2026, Vorrunde, 3. Spieltag

18:00 Uhr: Niederlande vs. Georgien

20:30 Uhr: Schweden vs. Kroatien

Termine der Handball-EM 2026 im Überblick

Vorrunde: 15. Januar bis 21. Januar 2026

Hauptrunde: 22. bis 28. Januar 2026

Spiel um Platz 5: 30. Januar 2026

Halbfinale: 30. Januar 2026

Spiel um Platz 3: 1. Februar 2026

Finale: 1. Februar 2026

