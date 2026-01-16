Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?
Die Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. 24 Nationen kämpfen um den Titel des Europameisters. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Freitag, dem 16.01.2026.
Wer überträgt die Handball-EM der Männer 2026 heute live im TV und Stream?
Der EM-Spieltag am 16. Januar 2026 beginnt um 18:00 Uhr mit gleich drei Begegnungen. Portugal bekommt es mit Rumänien zu tun, parallel dazu treffen Slowenien und Montenegro aufeinander, während Island gegen Italien antritt. Ab 20:30 Uhr stehen die Abendspiele auf dem Programm: Dänemark spielt gegen Nordmazedonien, zeitgleich messen sich die Färöer mit der Schweiz. Den Abschluss des Spieltages bildet das Duell zwischen Ungarn und Polen. Auch an diesem Tag werden die Partien der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 von ARD, ZDF und dem Streamingdienst Dyn übertragen.