Welche TV-Sender übertragen die Spiele der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 heute live? Und wo können Fans die Partien kostenlos im Livestream verfolgen?

Die Handball - Europameisterschaft der Männer 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen läuft. 24 Nationen kämpfen um den Titel des Europameisters. Angesichts der teils komplex verteilten Übertragungsrechte fällt es vielen Fans jedoch schwer, den Überblick zu behalten. Hier gibt es alle wichtigen Informationen zu den Ansetzungen und zur Übertragung der Handball-EM der Männer am Freitag, dem 16.01.2026.

Der EM-Spieltag am 16. Januar 2026 beginnt um 18:00 Uhr mit gleich drei Begegnungen. Portugal bekommt es mit Rumänien zu tun, parallel dazu treffen Slowenien und Montenegro aufeinander, während Island gegen Italien antritt. Ab 20:30 Uhr stehen die Abendspiele auf dem Programm: Dänemark spielt gegen Nordmazedonien, zeitgleich messen sich die Färöer mit der Schweiz. Den Abschluss des Spieltages bildet das Duell zwischen Ungarn und Polen. Auch an diesem Tag werden die Partien der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 von ARD, ZDF und dem Streamingdienst Dyn übertragen.

Handball-Europameisterschaft der Männer am 16.01.2026 im TV und Livestream Diese Partien der Handball-Europameisterschaft der Männer 2026 werden am Freitag, dem 16. Januar 2026, live im TV und per Livestream übertragen.

18:00 Uhr: Portugal gegen Rumänien live bei Dyn

18:00 Uhr: Slowenien gegen Montenegro live bei Dyn

18:00 Uhr: Island gegen Italien live in der ARD-Mediathek und bei Dyn

20:30 Uhr: Dänemark gegen Nordmazedonien live in der ARD-Mediathek und bei Dyn

20:30 Uhr: Färöer gegen Schweiz live in der ZDF-Mediathek und bei Dyn

20:30 Uhr: Ungarn gegen Polen live bei Dyn

Spielplan der Handball-EM der Männer 2026: Ergebnisse und Termine der Vorrunde und Hauptrunde

Handball-EM der Männer 2026: Übertragung bei ARD, ZDF oder doch nur im Stream bei Dyn?

Die Übertragungsrechte für die Handball-Europameisterschaft 2026 in Dänemark, Schweden und Norwegen sind auf mehrere Anbieter verteilt. Sämtliche Spiele der deutschen Nationalmannschaft werden kostenlos im Free-TV gezeigt – im Wechsel bei ARD und ZDF. Parallel dazu sind die Partien auch im Livestream über die Mediatheken der Sender sowie auf sportschau.de und sportstudio.de abrufbar. Wann die Spiele der deutschen Handball-Nationalmannschaft stattfinden, erfahrt ihr hier.

Darüber hinaus übertragen ARD und ZDF mehr als 30 weitere EM-Spiele ohne deutsche Beteiligung exklusiv im Livestream in ihren jeweiligen Mediatheken. Für eine vollständige Abdeckung des Turniers reicht das Angebot der Öffentlich-Rechtlichen allerdings nicht aus. Wer alle 65 Spiele der Handball-Europameisterschaft 2026 sehen möchte, benötigt ein Abonnement beim Streamingdienst Dyn. Dort werden sämtliche Partien live und auf Abruf gezeigt – darunter auch das Finale sowie das Spiel um Platz drei, sofern keine deutsche Mannschaft beteiligt ist. Dyn ist über Webbrowser, mobile Endgeräte, Tablets, Streaming-Sticks und zahlreiche Smart-TVs empfangbar.