Handball-Familie aus Fellbach: Zwei Aufsteiger vom TV Oeffingen und TSV Schmiden II auf den Spuren des Vaters

Auf dem Handballfeld haben die Brüder Ferdinand und Konstantin Würmle vieles gemein: Sie spielen beide auf der linken Außenposition und zeichnen sich als sichere Siebenmeterschützen aus – Konstantin, mit 19 Jahren der um eineinhalb Jahre Jüngere, beim TSV Schmiden II, und Ferdinand, 21, beim TV Oeffingen. „Bei uns macht jeder sein eigenes Ding“, sagt Konstantin Würmle. Auch, weil keiner dem anderen auf dem Spielfeld den Platz wegnehmen will. In der A-Jugend sei das krass gewesen. Die Nummer eins auf Linksaußen war seinerzeit in der Regionalliga Lino Klein und die Nummer zwei Ferdinand Würmle. „Ich bin halt mitgefahren. Das waren auch coole Erlebnisse“, sagt Konstantin Würmle mit stoischer Gelassenheit.

Zum Handball gekommen sind beide schon als Bambini beim TVOe, wo auch Papa Frank spielte und heute noch bei jedem Heimspieltag in der Bewirtungshütte hilft. Die Jugendzeit verbrachten die Brüder beim HSC Schmiden/Oeffingen, bei dem sie alle zwei Jahre zusammen in einem Team standen. Nach der A-Jugend wollte Ferdinand Würmle, der in Aalen Betriebswirtschaft studiert, „unbedingt beim TVOe bleiben“, mit dem er jüngst als Vizemeister der Verbandsliga in die Oberliga aufgestiegen ist. Mit 115 Toren, davon 72 Siebenmeter, war er dabei der zweitbeste Oeffinger Werfer hinter Tim Köhler (124/1). Der trägt übrigens die Nummer acht auf dem Trikot, auf die auch Ferdinand Würmle geschielt hatte, weil sie einst der Papa trug. In seinem ersten Männerjahr beim TVOe II durfte er sie noch haben. In der „Ersten“ ist es die 26 geworden, „weil die übrig war“. Sein Bruder spielt mit der 39. Auch die hatte keiner haben wollen.

Konstantin Würmle hat die etwas bessere Siebenmeterquote

Aufgestiegen ist zum Ende der vergangenen Saison auch Konstantin Würmle – ebenfalls als Vizemeister. Mit dem TSV Schmiden II spielt er künftig in der Landesliga. Trainer Nico Simon hatte ihn vor einem Jahr gefragt, ob er beim TSV II spielen wolle. „Das fand ich gut. Außerdem ist auch mein bester Freund Yannik Schlauch im Team“, sagt der 19-Jährige, der am Gustav-Stresemann-Gymnasium sein Abitur machte und inzwischen in Winterbach eine Ausbildung zum Schreiner begonnen hat. Auch er war in der abgelaufenen Saison hinter Hannes Raiser (143/8) der zweitbeste Schütze seines Teams (121/65) – mit einer etwas besseren Siebenmeterquote als sein Bruder. Eine Tatsache, die durchaus Anlass zum Sticheln gibt. Denn das tun beide gern – freilich immer mit einem breiten Grinsen im Gesicht.

Dass der Papa die Spiele seiner Jungs, die beide noch zu Hause wohnen, regelmäßig anschaut, steht außer Frage. „Nach Schmiden kommt er aber nicht im Trikot – nicht im TSV- und auch nicht im TVOe-Trikot“, sagt Konstantin Würmle.

Für die neue Runde wollen sich die Brüder vor allem in der Abwehr verbessern. Da gebe es noch viel Luft nach oben. „In meinem ersten Jahr bei den Männern durfte ich nur im Angriff spielen, weil ich hinten so schlecht war“, sagt Ferdinand Würmle und lacht. Sein Bruder hofft derweil künftig weniger Zeitstrafen zu bekommen – und weniger schlecht gelaunt zu sein, wenn sein Team den Aufwärmkick im Training verliert oder er die ersten Würfe versemmelt. Ehrgeizig und trainingsfleißig sind beide, wobei der Spaß immer an erster Stelle steht. „Wir sind nicht verbissen“, sagen sie. Auch deshalb, weil Handball das Hobby Nummer eins ist, das sie mit vielen Freunden teilen und nicht missen möchten.

Eine Sache haben die Brüder übrigens noch gemein. Sie hören nach wie vor gerne „Die drei Fragezeichen“. „Das hat so was Nostalgisches“, sagt Konstantin Würmle.