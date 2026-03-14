Prickelnde Atmosphäre, knisternde Spannung: Nach heißem Halbfinale kämpfen beim Final Four der Handballfrauen in der Porsche-Arena am Sonntag Bensheim und der BVB um den DHB-Pokal.
Herbert Müller ist ein äußerst emotionaler Mensch. Und natürlich war der Trainer des Thüringer HC nach der 34:36(31:31, 16:14)-Niederlage nach Siebenmeterwerfen seiner Handballfrauen gegen die HSG Bensheim/Auerbach enttäuscht. Enttäuscht über den dramatisch verpassten Einzug ins Endspiel um den DHB-Pokal an diesem Sonntag (16.30 Uhr/DF1) in der Stuttgarter Porsche-Arena gegen Bundesliga-Spitzenreiter Borussia Dortmund, der sich gegen die HSG Blomberg-Lippe mit 35:32 (17:15) durchsetzte.