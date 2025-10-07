Handball: Habo SG, Team Neckar Keine Punkte in Verbandsliga-Duellen in Baden
Die Männer der Habo SG und vom Team Neckar unterliegen in St. Leon-Rot und Wiesloch.
Bereits am Donnerstagabend traten die Verbandsliga-Männer der Habo SG beim TSV Rot-Malsch nahe Heidelberg an. Dass es keineswegs einfach werden würde, hatte Trainer Jan Diller bereits erwartet. Letztendlich mussten sich die Buffalos in St. leon-Rot 29:37 (13:18) geschlagen geben.