Handball HC Schmiden/Oeffingen Das Orakel sagt einen knappen Sieg voraus
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen treten in der Aufstiegsrunde zur dritte Liga am Sonntag, 16 Uhr, bei Frisch Auf Göppingen II an.
Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen treten in der Aufstiegsrunde zur dritte Liga am Sonntag, 16 Uhr, bei Frisch Auf Göppingen II an.
Anja Itterheim weilte am vergangenen Samstag auf einer Hochzeit. Ausgelassen gefeiert hat die Trainerin der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen allerdings erst nach dem Abendessen – als feststand, dass ihr Team in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga bei der TSG Haßloch mit 34:31 gewonnen hatte und sich damit aus eigener Kraft wieder eines der beiden Tickets für den Sprung nach oben ergattern kann. „Neben meinem Teller lag das Handy mit dem Liveticker“, sagt Anja Itterheim und lacht.