Handball HC Schmiden/Oeffingen: Das Orakel sagt einen knappen Sieg voraus

Anja Itterheim weilte am vergangenen Samstag auf einer Hochzeit. Ausgelassen gefeiert hat die Trainerin der Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen allerdings erst nach dem Abendessen – als feststand, dass ihr Team in der Aufstiegsrunde zur dritten Liga bei der TSG Haßloch mit 34:31 gewonnen hatte und sich damit aus eigener Kraft wieder eines der beiden Tickets für den Sprung nach oben ergattern kann. „Neben meinem Teller lag das Handy mit dem Liveticker“, sagt Anja Itterheim und lacht.

Ob sie ihre gute Laune auch noch am Sonntagabend hat, wird sich zeigen. Um 16 Uhr tritt der HC in der Parkhaushalle (Bahnhofstraße) bei der Bundesliga-Reserve von Frisch Auf Göppingen an, die ihr Drittliga-Ticket bereits gelöst hat. Am gestrigen Donnerstag gab es im vorletzten Spiel beim bayerischen Regionalliga-Meister TSV Ebersberg Forst United (0:10 Zähler) einen lange Zeit hart umkämpften 33:29-Sieg. Es war bereits der vierte im fünften Spiel.

Der HC Schmiden/Oeffingen trainiert auch am Feiertag

Ein Freifahrschein ist das für den HC Schmiden/Oeffingen aber nicht. Die Göppingerinnen hatten schon Anfang der Woche angekündigt, dass sie ungeschlagenen bleiben wollen (9:1 Punkte). Entsprechend motiviert dürften sie zu Werke gehen. Das Hinspiel am 10. Mai in Schmiden hatten sie mit 30:26 gewonnen. „Wir müssen wieder stabil in der Abwehr stehen und das Tempospiel der Göppingerinnen unterbinden“, sagt Anja Itterheim, die gemeinsam mit ihrem Trainerkollegen Jürgen Krause sowie dem für die Torfrauen verantwortlichen Thomas Rost das Team am gestrigen Feiertagsvormittag zum abschließenden Training inklusive Videostudium in die Halle beordert hatte.

Wichtig wird aber auch sein, im Angriff die Ruhe zu bewahren. Auch dann, wenn die Göppingerinnen von einer defensiven 6:0-Abwehr auf eine 5:1-Variante umstellen – was sie durchaus gerne tun. „Da müssen wir flexibel sein und immer wieder gute Lösungen finden“, sagt Anja Itterheim, deren Team ein Punkt reicht, um die Aufstiegschancen auch vor dem letzten Spiel am 14. Juni zu wahren.

Die Trainerin des HC Schmiden/Oeffingen ist wieder mit von der Partie

Personell sieht es diesmal wieder deutlich besser aus als vor Wochenfrist. Nicht nur die Trainerin ist wieder dabei, auch Kreisläuferin Celina Epp (privat verhindert) und Silke Lutz (kurzfristig erkrankt) sind mit an Bord. Außerdem ist Hanna Hojczyk nach ihrem Achillessehnenriss schon länger im Training dabei, ein Einsatz am Sonntag also durchaus möglich.

Nach den beiden Auftaktniederlagen ist der HC stark zurückgekehrt

An Motivation mangelt es den Spielerinnen um die Kapitänin Linda Leukert jedenfalls nicht. Nach den ersten beiden verlorenen Aufstiegsspielen hatten den HC nicht mehr viele auf der Rechnung. Entsprechend stolz ist das Trainerteam auf die Leistungen, die der Verbund als Kollektiv in den beiden drauffolgenden Begegnungen abgerufen hat. Herausgestochen sind zuletzt außer Linda Leukert und der Torfrau Michelle Hoffrichter auch Nicola David und Marleen Gaiser. „Nicola leitet das Spiel mit viel Ruhe und Geschick und hat auch selbst Zug zum Tor. Sie macht das überragend“, sagt Anja Itterheim. Und Marleen Gaiser habe in Haßloch, wo sie auch an ungewohnter Position am Kreis ran musste, einmal mehr gezeigt, dass sie als Allrounderin „goldwert für uns ist“.

Bleibt für die Trainer also nur zu hoffen, dass die HC-Spielerinnen auch in Göppingen wieder ihr Potenzial abrufen können. Das neue HC-Orakel Peter Haisch hat bereits einen knappen Sieg vorausgesagt – 36:35. In Haßloch hatte der Edelfan mit seinem 34:31-Siegtipp exakt richtig gelegen.