Die Regionalliga-Handballerinnen des HC Schmiden/Oeffingen haben am Sonntagabend die zweite Niederlage nacheinander verbucht. Beim Spitzenreiter HSG Fridingen/Mühlheim verlor das Team um die Kapitänin Linda Leukert mit 28:30 Toren. Dabei hatten die Gäste im ersten Spiel nach dem Rücktritt von Trainer Sven Bühler (wir haben berichtet) lange Zeit wie Siegerinnen ausgesehen. Zur Pause führten sie mit 16:11, in der 41. Spielminute gar mit 21:15. Was danach passierte? „Wir haben uns wegen ein paar fragwürdigen Schiedsrichterentscheidungen aus dem Konzept bringen lassen. Das war eine Kopfsache“, sagte die Co-Trainerin Anja Itterheim, die gemeinsam mit dem Torwart-Trainer Thomas Rost das Team interimsweise anleitet bis die Sportliche Leitung eine langfristige Lösung auf der Cheftrainer-Position präsentieren kann.

Chantal Schmid hält drei Siebenmeter So haben die Gäste um ihre abermals erfolgreichste Werferin Larissa Bürkle (9/2) lediglich zwei Siebenmeter zugesprochen bekommen (59. und 60. Minute), die gastgebende HSG hingegen derer sieben. Drei davon hielt HC-Torfrau Chantal Schmid, einmal ging der Ball neben das Tor.

Aber auch die Umstellung der Gastgeberinnen um die achtfache Torschützin Burcin Özgentürk auf eine noch offensivere 3:2:1-Abwehrformation hat den Gästen in der zweiten Hälfte zu schaffen gemacht. „Wir haben nur phasenweise gute Lösungen gefunden“, sagte Anja Itterheim, die ihren Spielerinnen hinsichtlich der kämpferischen Leistung keine Vorwürfe machen kann. „Alle haben bis zum Schluss alles versucht, um das Ruder noch herumzureißen“, sagte sie.

Vor der Pause nicht aus der Ruhe bringen lassen

So wie sie es vor der Pause schon erfolgreich gemacht haben. Nachdem die Partie bis zum 8:8 (17.) ausgeglichen war, zogen die HC-Spielerinnen erst auf 11:8 und hernach bis zur Pause auf 16:11 davon. „Da haben wir uns noch überhaupt nicht aus der Ruhe bringen lassen und alle taktischen Vorgaben super umgesetzt“, sagte Anja Itterheim.

Nach dem 25:25 trifft der HC sieben Minuten lang nicht

Das Drama nahm dann erst nach dem Treffer von Sara Kuhrt zum 21:15 (41.) seinen Lauf. Mit einem 5:0-Lauf verkürzten die Gastgeberinnen auf 20:21. Danach wog das Spiel bis zum 25:25 hin und her (52.). Im Anschluss sollte den Gästen dann allerdings fast sieben Minuten lang kein eigener Treffer mehr gelingen – 28:25 aus Sicht der HSG. Als schließlich Anna Gögelein eine Minute vor der Schlusssirene das 30:27 erzielte, war der Drops gelutscht.

Als nächstes kommt der TuS Steißlingen

„Natürlich war die Niederlage noch einmal ein Rückschlag“, sagte Anja Itterheim. „Aber wir wissen, woran wir arbeiten müssen und bleiben an den Themen dran.“ In der Tabelle belegt der HC jetzt mit 10:6 Punkten den sechsten Platz. Nächster Gegner am kommenden Samstag (18 Uhr, Sporthalle in Schmiden) ist der TuS Steißlingen, der mit 11:5 Punkten aktuell Vierter ist.

HC Schmiden/Oeffingen: Schmid, Vivien David – Bürkle (9/2), Leukert (4), Awad (4), Ehrhardt (4), Holthausen (2), Gaiser (2), Nicola David (1), Epp (1), Kuhrt (1), Lutz, Kienzlen, Haase.